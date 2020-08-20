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20.08.2020 16:09
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«Ефремова в машине не было». «Секретный свидетель» защиты актера утверждает, что за рулем был «мужчина в белом»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев зачитал в суде показания «секретного свидетеля» Александра Кобеца, передает 20 августа РАПСИ.

Пашаев утверждает, что провел опрос Кобеца в своем офисе. По словам адвоката, свидетель утверждает, что свидетель и его приятель первыми подошли к автомобилю Jeep сразу после ДТП и «увидели молодого человека, который собирал подушки безопасности», а «Ефремова в машине не было». Эльман Пашаев заявил, что в салоне машины актера в момент аварии находились два человека, при этом за рулем был некий «мужчина в белом».

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 7,5 миллиона и один рубль.

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Комментарии (17)

prosto_5e4ce2877d5fb
- Он, конечно, виноват, но он ... не виноват.
Пожалейте его, товарищи судьи, он хороший человек.
О.Н.Ефремов.
Dimus
Вспомнилось,- "Из двух спорящих один- дурак, второй- подлец". Но сторона защиты и обвиняемого решила взять обе номинации, не оставив потерпевшим и их адвокату шансов)).
Я бы, на месте потерпевших, отказался от адвоката, -глубже, чем Пашаев, сына артиста, поэтому, как бы тоже артиста, Ефремова никто не утопит.
prosto_5e4ce2877d5fb
Кобец всему!
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