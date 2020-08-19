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19.08.2020 15:18
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«Зенит» пропишется на указателях в метро к октябрю. Юридический комитет участвовать в переименовании не захотел

Замена информационных носителей в метрополитене в связи с переименованием станции метро «Новокрестовская» должна закончиться 30 сентября. Формально наименование «Зенит» она носит с пятницы.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, предельный срок для замены информационных носителей содержится в соглашении между «Петербургским метрополитеном» и ФК «Зенит». Это относится к материалам на станциях и в вагонах подвижного состава. «Метрополитен обязался выполнить работы по изготовлению и замене информационных носителей на территории метрополитена в связи с переименованием станции «Новокрестовская» на станцию «Зенит», а АО «ФК "Зенит"» обязалось возместить связанные с этим расходы метрополитена», — уточнили в комитете.

Станция «Новокрестовская» у нового стадиона была введена в эксплуатацию в 2018 году, а уже в конце 2019-го «Зенит» вышел с инициативой о ее переименовании. В декабре Топонимическая комиссия соответствующее решение не приняла, зато утвердила его 10 июля. Комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако Юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий.

Комтранс подчеркивает, что наименование объекта недвижимости относится к дополнительным сведениям, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Росреестром. Это было сделано 14 августа как раз на основании протокола Топонимической комиссии. «Единственным доказательством характеристик объекта недвижимости (в том числе наименования) и существования зарегистрированного права являются сведения, содержащиеся в ЕГРН, — указали в комитете по транспорту. — Учитывая вышеизложенное, с 14.08.2020 станция метрополитена имеет наименование "Зенит"».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

260581461
Газпром: Вы, стадо, платите за топливо исправно, а мы пустим бабло не на газификацию населённых пунктов, а на всякую хрень.
Muxpeh
Тогда и дворцовую переименовывайте в газпромовскую
Гриб
И почему мне накакать и растереть?
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