«Зенит» пропишется на указателях в метро к октябрю. Юридический комитет участвовать в переименовании не захотел

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, предельный срок для замены информационных носителей содержится в соглашении между «Петербургским метрополитеном» и ФК «Зенит». Это относится к материалам на станциях и в вагонах подвижного состава. «Метрополитен обязался выполнить работы по изготовлению и замене информационных носителей на территории метрополитена в связи с переименованием станции «Новокрестовская» на станцию «Зенит», а АО «ФК "Зенит"» обязалось возместить связанные с этим расходы метрополитена», — уточнили в комитете.

Станция «Новокрестовская» у нового стадиона была введена в эксплуатацию в 2018 году, а уже в конце 2019-го «Зенит» вышел с инициативой о ее переименовании. В декабре Топонимическая комиссия соответствующее решение не приняла, зато утвердила его 10 июля. Комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако Юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий.



Комтранс подчеркивает, что наименование объекта недвижимости относится к дополнительным сведениям, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Росреестром. Это было сделано 14 августа как раз на основании протокола Топонимической комиссии. «Единственным доказательством характеристик объекта недвижимости (в том числе наименования) и существования зарегистрированного права являются сведения, содержащиеся в ЕГРН, — указали в комитете по транспорту. — Учитывая вышеизложенное, с 14.08.2020 станция метрополитена имеет наименование "Зенит"».

