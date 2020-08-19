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19.08.2020 10:29
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«Зенит» переехал на «Новокрестовскую». Станцию переименовали в реестре недвижимости

Станция метро «Новокрестовская» переименована в «Зенит». Сопутствующие расходы взять на себя собирался футбольный клуб.

О внесении изменений в ЕГРН сообщается в уведомлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра. В тексте уточняется, что это сделано 14 августа; теперь в реестре значится станция «Зенит» — нежилое пятиэтажное здание с 4 подземными этажами.

О том, что топонимическая комиссия приняла принципиальное решение, сообщалось в середине июля. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

Вскоре комитет по культуре опубликовал проект, который меняет постановление «О наименовании станций метрополитена». Там, где значилась «Новокрестовская», вписано «Зенит».

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Комментарии (22)

260675881
Голодранцы победели Санкт-Петербург.
Ни денег ни игры.
hedgehog_
видимо ее один фиг заново отделывать надо было. теперь через пару лет откроют к очередному ногомячу. и закроют с окончанием.
зато сбеглов сможет каждый раз заявлять об открытиии НОВОЙ станции метро.
Komarinsk2019
Лучше бы вторую Пражскую улицу в Кудрово переименовали, а то такси путаются...
Новокрестовская тоже не бог весть что за название было и не так уж и долго... Зенит так Зенит.
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