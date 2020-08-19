«Зенит» переехал на «Новокрестовскую». Станцию переименовали в реестре недвижимости

Станция метро «Новокрестовская» переименована в «Зенит». Сопутствующие расходы взять на себя собирался футбольный клуб.



О внесении изменений в ЕГРН сообщается в уведомлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра. В тексте уточняется, что это сделано 14 августа; теперь в реестре значится станция «Зенит» — нежилое пятиэтажное здание с 4 подземными этажами.



О том, что топонимическая комиссия приняла принципиальное решение, сообщалось в середине июля. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

