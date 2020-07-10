Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Расходы оплатит клуб
Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля. Как стало известно «Фонтанке», большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование.
За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.
— Мы благодарим город за такой подарок, — заявил «Фонтанке» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего российского чемпионата. «Зениту» была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. Футбол вернулся на «Газпром Арену» благодаря администрации города, а также помощи со стороны главы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Семеновне Башкетовой.
Медведев подчеркнул, что название метро — это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этой связи переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места.
— Мы известили УЕФА о полной готовности города провести в 2021 году матчи чемпионата Европы — 2020, который из-за пандемии перенесли на год вперед. Мы знаем, что российские и, конечно, петербургские болельщики ждут этого грандиозного события. Петербург имеет колоссальный опыт проведения крупных международных футбольных турниров. Нет сомнений, что и в новых условиях все организационные мероприятия город проведет на высшем уровне.
Также Медведев пообещал, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.
Ранее Медведев допустил изменение дизайна «Новокрестовской» в соответствии с символикой клуба. Интересно, что изначально представители ФК предлагали другое альтернативное название станции — «Зенитовская».