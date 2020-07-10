Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Расходы оплатит клуб

Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля. Как стало известно «Фонтанке», большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование.



За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.



— Мы благодарим город за такой подарок, — заявил «Фонтанке» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего российского чемпионата. «Зениту» была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. Футбол вернулся на «Газпром Арену» благодаря администрации города, а также помощи со стороны главы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Семеновне Башкетовой.

