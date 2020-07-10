FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 16:37
24
Печать

Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Расходы оплатит клуб

Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля. Как стало известно «Фонтанке», большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование.

За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.

— Мы благодарим город за такой подарок, — заявил «Фонтанке» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего российского чемпионата. «Зениту» была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. Футбол вернулся на «Газпром Арену» благодаря администрации города, а также помощи со стороны главы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Семеновне Башкетовой.

Медведев подчеркнул, что название метро — это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этой связи переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места.

— Мы известили УЕФА о полной готовности города провести в 2021 году матчи чемпионата Европы — 2020, который из-за пандемии перенесли на год вперед. Мы знаем, что российские и, конечно, петербургские болельщики ждут этого грандиозного события. Петербург имеет колоссальный опыт проведения крупных международных футбольных турниров. Нет сомнений, что и в новых условиях все организационные мероприятия город проведет на высшем уровне.

Также Медведев пообещал, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

Ранее Медведев допустил изменение дизайна «Новокрестовской» в соответствии с символикой клуба. Интересно, что изначально представители ФК предлагали другое альтернативное название станции — «Зенитовская».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (24)

f0ntan
Заодно бы и станцию "Шушары" переименовали бы в "Южную", потому что никакими Шушарами там не пахнет
walker_5e4cd299a1c68
Господи, какой позор. Делать что ли нечего? Оставили уже бы город в покое, но нет, сносы исторических зданий, возведение новых безвкусных и абсолютно, имхо не соответствующих облику города сооружений, никому не нужные, кроме не значительной массы горожан.
Переименуйте в зенитград, или миллер/газпромград.
262145911
Давно пора. В Москве станции рядом со стадионами носят имя команд, играющих на этих стадионах
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний