Лавров: Выборы в Белоруссии не были идеальными, Москва тревожится, а силовиков пытаются провоцировать

Своим мнением министр поделился в интервью на телеканале «Россия-1» 19 августа. Взволновали его в первую очередь высказывания из Прибалтики, Польши и Европарламента. Он уверен, что «это не про Александра Лукашенко, права человека и демократию», а про геополитику. «Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — цитирует Лаврова ТАСС.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявления представителей стран Евросоюза по ситуации в Белоруссии носят геополитический характер, и Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в дела республики.

Он также признал, что выборы в Белоруссии не были идеальными, но этот факт нельзя использовать, чтобы «подорвать диалог общества и власти». По его мнению, силовиков на митингах пытаются провоцировать и используют против них грубую силу.



«Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику «или вы с РФ, или вы с Европой», — заключил министр.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с похожим заявлением и подчеркнул, что необходимости в военной помощи России пока нет.