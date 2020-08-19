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19.08.2020 14:01
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Лавров: Выборы в Белоруссии не были идеальными, Москва тревожится, а силовиков пытаются провоцировать

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявления представителей стран Евросоюза по ситуации в Белоруссии носят геополитический характер, и Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в дела республики.

Своим мнением министр поделился в интервью на телеканале «Россия-1» 19 августа. Взволновали его в первую очередь высказывания из Прибалтики, Польши и Европарламента. Он уверен, что «это не про Александра Лукашенко, права человека и демократию», а про геополитику. «Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он также признал, что выборы в Белоруссии не были идеальными, но этот факт нельзя использовать, чтобы «подорвать диалог общества и власти». По его мнению, силовиков на митингах пытаются провоцировать и используют против них грубую силу.

«Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику «или вы с РФ, или вы с Европой», — заключил министр.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с похожим заявлением и подчеркнул, что необходимости в военной помощи России пока нет.

Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, спустя несколько дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начал забастовку.

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
"...у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику «или вы с РФ, или вы с Европой".

Ну так всё правильно. Всегда так было и будет. На то она и буферная страна. Это только в Белоруссии решили вдруг, что научились на двух стульях сидеть.

С другой стороны, чего бы это России тоже не поучаствовать в этом "осваивании геополитического пространства", святых что ли из себя начали строить?

Так что пусть там и Лукашеску определяется уже с выбором. И наши тоже - нужна им Белоруссия или пущай отходит западу.
Капитан Очевидность2
"Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах..."

Вот Украину уже так и про...ли в своё время, пока МИД всё продолжал выражать обеспокоенность и надежды, а "друзья Белоруссии за границей" в это время действовали.
Капитан Очевидность2
"Москву тревожат, Взволновали, Нас тревожит, Я очень надеюсь..."

Опять от говорящей головы одна лабуда только в стиле "МИД обеспокоен" в очередной раз. Ничего нового.
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