FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 11:34
2
Печать

Власти Украины отрицают причастность к задержанию бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии. «Это выглядит как дезинформационная кампания»

Украинские спецслужбы не причастны к задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии. Об этом 19 августа заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua.

«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что такая кампания направлена на «раскол украинского общества». «Комсомольская правда» еще 6 августа написала, что поездку россиян в Белоруссию якобы организовала Служба безопасности Украины. Эту информацию 18 августа подтвердили «Украинская правда» и главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Последний сообщил, что СБУ якобы готовила операцию по «выманиванию» бойцов ЧВК на Украину больше года, но операция сорвалась из-за «предательства» в офисе президента.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина. В итоге бойцов выдали России, а Зеленский заявил, что это предательство Минска по отношению к Киеву.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Piter Pen
Тут скорее надо писать в заголовке- власти Украины не смогли и не хотели задержать бойцов ЧВК Вагнера и теперь это приведет к расколу общества ( ибо правым националистам теперь ничего не объяснишь).
Pilat
Каким образом это может привести к расколу украинского общества?
А-ах-ха
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний