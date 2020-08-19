Власти Украины отрицают причастность к задержанию бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии. «Это выглядит как дезинформационная кампания»
Украинские спецслужбы не причастны к задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии. Об этом 19 августа заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua.
«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак.
Он подчеркнул, что такая кампания направлена на «раскол украинского общества». «Комсомольская правда» еще 6 августа написала, что поездку россиян в Белоруссию якобы организовала Служба безопасности Украины. Эту информацию 18 августа подтвердили «Украинская правда» и главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Последний сообщил, что СБУ якобы готовила операцию по «выманиванию» бойцов ЧВК на Украину больше года, но операция сорвалась из-за «предательства» в офисе президента.
29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).
Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина. В итоге бойцов выдали России, а Зеленский заявил, что это предательство Минска по отношению к Киеву.