Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Белоруссии в «сознательном нагнетании» отношений между Киевом и Минском.

В заявлении его офиса от 16 августа говорится, что заявление руководства Белоруссии о призывах Украины — это «не просто откровенная неправда», а «сознательное провокационное поведение».

«Историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него [Минска] лично ничего не стоит», — заявил Зеленский, комментируя возвращение задержанных в Белоруссии 32 россиян, опознанных как бойцы ЧВК Вагнера, обратно в Россию. Их выдачи требовала Украина, подозревающая задержанных в участии в боевых действиях на Донбассе.

