Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Белоруссии в «сознательном нагнетании» отношений между Киевом и Минском.
В заявлении его офиса от 16 августа говорится, что заявление руководства Белоруссии о призывах Украины — это «не просто откровенная неправда», а «сознательное провокационное поведение».
«Историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него [Минска] лично ничего не стоит», — заявил Зеленский, комментируя возвращение задержанных в Белоруссии 32 россиян, опознанных как бойцы ЧВК Вагнера, обратно в Россию. Их выдачи требовала Украина, подозревающая задержанных в участии в боевых действиях на Донбассе.
«Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них», — подчеркнул Зеленский, добавив: «Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить».
Вернувшиеся из Белоруссии россияне назвали происходившее с ними в Минске сюрреализмом.
29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).
Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.
Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своими российскими коллегами по задержанным.