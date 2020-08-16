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16.08.2020 19:33
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Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Белоруссии в «сознательном нагнетании» отношений между Киевом и Минском.

В заявлении его офиса от 16 августа говорится, что заявление руководства Белоруссии о призывах Украины — это «не просто откровенная неправда», а «сознательное провокационное поведение».

«Историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него [Минска] лично ничего не стоит», — заявил Зеленский, комментируя возвращение задержанных в Белоруссии 32 россиян, опознанных как бойцы ЧВК Вагнера, обратно в Россию. Их выдачи требовала Украина, подозревающая задержанных в участии в боевых действиях на Донбассе.

«Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них», — подчеркнул Зеленский, добавив: «Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить».

Вернувшиеся из Белоруссии россияне назвали происходившее с ними в Минске сюрреализмом.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своими российскими коллегами по задержанным.

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Комментарии (8)

260551481
В данной ситуации Лукашенко очень жидко обоср@лся в глазах мировой общественности, о чем будет позже очень сильно жалеть.
Piter Pen
Для Зеленского - возвращение 32 человек в Россию - самый лучший вариант, по бухтеть на внутреннюю и внешнюю публику можно сколько угодно теперь и ничего особо делать не надо, созывай журналистов и давай оценки.
krasnonosov
Минский и московский людоед понимают, что поодиночке им долго не выжить в современном мире и вынужденны держаться друг друга.
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