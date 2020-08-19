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19.08.2020 10:34
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Темпы прироста заболевших COVID-19 в Петербурге не снижаются. За сутки +162 случая

В Петербурге за последние сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Темпы прироста заболевших в Северной столице почти не меняются — накануне сообщалось о 157 заразившихся. Город удерживает второе место в стране по этому показателю.

В Петербурге за 24 часа на COVID-19 проверили почти 17 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением остаются 344 человека, из которых 159 — в обсерваторе. Общее число заболевших в городе достигло уже 34 487.

За прошедшие сутки в России было выявлено 4 828 заболевших коронавирусом. Новые случаи COVID-19 зафиксировали на всей территории страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 691.

С начала пандемии в России насчитали 937 321 случай коронавируса. Это четвертый результат в мире после Индии (почти 2,8 миллиона), Бразилии (3,4 миллиона) и США (около 5,5 миллиона). При этом большинству заболевших COVID-19 россиян (749 423) удалось вылечиться. Летальных исходов было зафиксировано 15 989.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

bestteacher.1c
В городе проживает 7 млн. человек. СЕМЬ МИЛЛИОНОВ.!! У нас мае 2019 г. умерло по разным причинам 4900 человек (163 в день). А заражалась разными бяками несколько тысяч в день.
А тут аж 162 (да еще и все наверное безсимптомные, т.е. вообще не больные). Сколько можно нести этот БРЕД.
pregatus
Ничего страшного, завтра темпы прироста заболевших снизятся до любимого значения местных рисовальщиков статистики в 159.
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