Темпы прироста заболевших COVID-19 в Петербурге не снижаются. За сутки +162 случая

В Петербурге за последние сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Темпы прироста заболевших в Северной столице почти не меняются — накануне сообщалось о 157 заразившихся. Город удерживает второе место в стране по этому показателю.



В Петербурге за 24 часа на COVID-19 проверили почти 17 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением остаются 344 человека, из которых 159 — в обсерваторе. Общее число заболевших в городе достигло уже 34 487.

