Темпы прироста заболевших COVID-19 в Петербурге не снижаются. За сутки +162 случая
В Петербурге за последние сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Темпы прироста заболевших в Северной столице почти не меняются — накануне сообщалось о 157 заразившихся. Город удерживает второе место в стране по этому показателю.
В Петербурге за 24 часа на COVID-19 проверили почти 17 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением остаются 344 человека, из которых 159 — в обсерваторе. Общее число заболевших в городе достигло уже 34 487.
За прошедшие сутки в России было выявлено 4 828 заболевших коронавирусом. Новые случаи COVID-19 зафиксировали на всей территории страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 691.
С начала пандемии в России насчитали 937 321 случай коронавируса. Это четвертый результат в мире после Индии (почти 2,8 миллиона), Бразилии (3,4 миллиона) и США (около 5,5 миллиона). При этом большинству заболевших COVID-19 россиян (749 423) удалось вылечиться. Летальных исходов было зафиксировано 15 989.