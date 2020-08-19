Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ вылетел из Минска в Москву после полуночи 19 августа. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar.
Борт, на котором обычно летает руководство Федеральной службы безопасности России, поднялся в воздух из аэропорта столицы Белоруссии около часа ночи, а к трем уже был во Внуково. Цель его суточного пребывания в союзной республике пока остается тайной.
Лайнер, как писала «Фонтанка», был в Минске около восьми вечера во вторник.
Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ в небе с сентября 2013 года. Как сообщали СМИ, самолёт специального назначения построен «Казанским авиационным производственным объединением имени С.П. Горбунова» по заказу Федеральной службы безопасности. Это так называемый пункт управления, оборудованный специальным узлом связи, но фактически борт перевозит руководство ФСБ.