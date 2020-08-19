Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ вылетел из Минска в Москву после полуночи 19 августа. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar.



Борт, на котором обычно летает руководство Федеральной службы безопасности России, поднялся в воздух из аэропорта столицы Белоруссии около часа ночи, а к трем уже был во Внуково. Цель его суточного пребывания в союзной республике пока остается тайной.



Лайнер, как писала «Фонтанка», был в Минске около восьми вечера во вторник.

