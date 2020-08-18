Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ вылетел из столичного Внуково и приземлился в аэропорту Минска 18 августа.

По данным сервиса Flightradar, свой полет самолёт с бортовым номером RA-64523 начал в семь вечера, в 20:18 он совершил посадку в белорусской столице.



Лайнер в небе с сентября 2013 года. Как сообщали СМИ, самолёт специального назначения построен «Казанским авиационным производственным объединением имени С.П. Горбунова» по заказу Федеральной службы безопасности. Это так называемый пункт управления, оборудованный специальным узлом связи, но фактически борт перевозит руководство ФСБ.