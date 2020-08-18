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18.08.2020 20:32
38
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В Минске приземлился самолёт ФСБ России

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ вылетел из столичного Внуково и приземлился в аэропорту Минска 18 августа.

На лайнере летает руководство Федеральной службы безопасности России.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

По данным сервиса Flightradar, свой полет самолёт с бортовым номером RA-64523 начал в семь вечера, в 20:18 он совершил посадку в белорусской столице.

Лайнер в небе с сентября 2013 года. Как сообщали СМИ, самолёт специального назначения построен «Казанским авиационным производственным объединением имени С.П. Горбунова» по заказу Федеральной службы безопасности. Это так называемый пункт управления, оборудованный специальным узлом связи, но фактически борт перевозит руководство ФСБ.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

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Комментарии (38)

hal9000
Коклы поднапряглись...)
gencon
"Это так называемый пункт управления, оборудованный специальным узлом связи, но фактически борт перевозит руководство ФСБ". Феноменально объясняет КПД ФСБ РФ в борьбе с коррупцией
08061962
Большинство белорусов любят и уважают Россию. В отличие от Лукашенко. Если не хотите нажить врага в лице белорусов ,загружайте его в самолёт и в Ростов
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