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18.08.2020 21:32
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Комитет сената США заявил, что Путин дал указание о взломе серверов Демократической партии

Сервера Демократической партии США были взломаны в 2016 году якобы по личному указанию Владимира Путина. Как пишет 18 августа РИА Новости, об этом говорится в отчете специального комитета американского сената.

«При этом в документе нет ни одного доказательства этому», - пишет информагентство. В отчете содержится информация о том, что Россия якобы пыталась навредить кандидату в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон и помочь избирательному штабу Дональда Трампа. Минюст США ранее уже выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, которые якобы взламывали сервера и являлись сотрудниками спецслужб России.

Сам Трамп неоднократно отрицал вмешательство России в выборы. В Москве также отвергали эти обвинения.

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Комментарии (1)

hal9000
Скоро Путина как Луку будут гонять..бензин уже по 47 рублей за литр плачу..это уже ни в какие рамки..давай по 40 рублей..7 рублей пусть скидывает иначе достану дедовский красный флаг и пойду петь Марсельеза..бессовестные картели нефтяники издеваются над народом последнюю кровь пьют..от обмарака голодного уже падаю а им все мало
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