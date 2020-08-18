Комитет сената США заявил, что Путин дал указание о взломе серверов Демократической партии

Сервера Демократической партии США были взломаны в 2016 году якобы по личному указанию Владимира Путина. Как пишет 18 августа РИА Новости, об этом говорится в отчете специального комитета американского сената.



«При этом в документе нет ни одного доказательства этому», - пишет информагентство. В отчете содержится информация о том, что Россия якобы пыталась навредить кандидату в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон и помочь избирательному штабу Дональда Трампа. Минюст США ранее уже выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, которые якобы взламывали сервера и являлись сотрудниками спецслужб России.

