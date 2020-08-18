Фигурант дела о подготовке подрыва Пригожина нашел способ не ехать в колонию

В Петербурге при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Владимира Иванютенко по делу о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина суд столкнулся с юридической коллизией. Петербуржец пожелал подискутировать со своим адвокатом о правомерности оспоренного приговора, но этот спор уверенно открывает перед ним двери на свободу.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 18 августа судья Санкт-Петербургского горсуда Людмила Кулаковская предприняла третью попытку рассмотреть жалобу на приговор Иванютенко, отправленного на 3,5 года в колонию-поселение за незаконный сбыт взрывчатых веществ. Процесс длится с июня и откладывается по разным причинам, но всегда - в пользу Иванютенко.

Сегодня подсудимый сразу настроил участников заседания на конструктивный лад. После разъяснения судьи, понятны ли ему права, он сообщил, что у политзаключенных прав нет, а «сказки» судьи ему слышать не особо хочется. Выступление адвоката Леонида Крикуна погрузило судью в непростое раздумье. Защитник требовал вернуть дело в Невский суд, выносивший приговор, и повторить процедуру отправки материалов в Горсуд. Ходатайство Крикун подкрепил претензией к суду первой инстанции, что она не ознакомила Иванютенко с апелляционной жалобой Крикуна, а значит, нарушила право подсудимой подать возражения на эту жалобу. «Иванютенко, у вас что, по жалобе не согласована позиция с адвокатом?» - удивилась Кулаковская. Фигурант отметил, что отчитываться он перед судьей не обязан, а уж если право такое - возражать на жалобы независимо от согласия с ее содержанием - дано, то уж будьте любезны, исполните. Возвращать дело в Невский судья не стала, но и пойти против воли Иванютенко не могла. Заседание отложили еще почти на месяц, до 10 сентября.