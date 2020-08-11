Кулинарные рецепты. Зачем Беглову напомнили, как он становился губернатором

Отчеты политтехнологов выложило входящее в «Патриот» РИА «ФАН» . Якобы сотрудник редакции внедрился в центр «Досье» Михаила Ходорковского и украл документы, которые, в свою очередь, центр «Досье» украл у политтехнологов. Сложная конструкция больше похожа на легенду, чтобы оправдать публикацию в РИА «ФАН» массива документов периода избирательной кампании Александра Беглова.

Как рождалась история о спасенном ребенке, почему из соцсетей исчезли восхваляющие Беглова тролли, что такое активный, но пустой PR — связанные с Пригожиным медиа, пожалуй, впервые в России решили показать неприглядную изнанку кухни, на которой готовятся выборы, и для этого наверняка должна найтись веская причина.

С губернатором якобы работали специалисты по ораторскому мастерству. Занятия, следует из архива «Патриота», включали поиск личных историй для использования в интервью.

Работать было над чем. Нанятые консультанты предлагали Беглову избавляться от излишнего энтузиазма, популизма, желания всем понравиться. Отмечали отсутствие выраженной харизматичности. Рекомендовали «прокачивать» коммуникабельность, но советовали не перестараться, так как Петербург отвык от губернатора, который активно проявляет себя в публичной сфере. Фотографировать Беглова советовали сидящим за столом, потому что стоя он «хуже контролирует мимику».

Выложенный отчет составляла «нанятая» группа. Она пыталась донести до Смольного мысль, что без серьезных вложений Беглову — даже при поддержке Кремля — будет сложно выиграть выборы, так как Россия переживает кризис централизованной власти.

По предложенной версии, перед выборами в сентябре 2019 года над медиаобразом губернатора работали несколько групп политконсультантов, в том числе аффилированная со Смольным и нанятая со стороны. Они не взаимодействовали, а, наоборот, конкурировали.

— Знакомы давно. От очевидцев история: когда было землетрясение в Спитаке, Александр Дмитриевич Беглов как строитель участвовал в ликвидации последствий. Каким-то чудесным образом он услышал голос ребенка в завалах, остановил все работы, и ребенка спасли. Такая вот удивительная черта: он сам никогда этого не расскажет о себе.

— А какой человек Беглов? Вы, насколько мы знаем, очень давно знакомы.

Александру Беглову не удалось реализовать эту историю в собственном интервью. Ее запустили в эфир через тогдашнего вице-губернатора Игоря Албина. В декабре 2018 года в разговоре с «Фонтанкой» Албин на вопрос о личных качествах Беглова вспомнил именно этот случай, который ему стал известен якобы от очевидцев событий 1988–1989 годов:

«Была найдена интересная героическая история по ликвидации последствий землетрясения в Армении. Беглов в то время участвовал в спасательных операциях в Спитаке и Ленинакане. По пути домой он увидел однажды собаку у развалин, которую он взял с собой покормить. Собака шла за ним, но потом возвращалась на место снова и снова. Тогда было принято решение осмотреть завалы рядом. Из-под завалов была извлечена маленькая девочка, которая выжила», — пишут составители отчета.

«Источник распространения и круг авторов комментариев не известен. Аналитическая группа не имеет к ним отношения, наиболее вероятным источником распространения является структура, аффилированная со Смольным. Содержание и форма комментариев являются медиа-угрозой для врио Губернатора», — говорится в отчете. В нем упомянуты, например, тролль-записи «Александр прямо с порога ворвался и начал работать!» и «Мы уже забыли, что губернатор в городе был, а тут пришел Беглов и началась движуха!»

Судя по отчету, именно нанятые политконсультанты избавили Интернет от восхваляющих Беглова комментариев — по их оценкам, времена «фабрики троллей» ушли в прошлое.

«На тот момент мне [опубликованные РИА «ФАН»] материалы были недоступны, они были предназначены для узкого круга политтехнологов», — добавил собеседник.

Сам Албин, впрочем, прокомментировал, что эту историю нельзя сравнить с придуманной байкой про бакланов и стадион . В разговоре с «Фонтанкой» он сообщил, что не хотел намеренно упоминать этот факт биографии Беглова. Про спасенного ребенка, вспоминает бывший чиновник, ему рассказали давно: кто-то либо из окружения Александра Дмитриевича, либо из окружения Николая Рыжкова, с которым Албин регулярно общался в Совете Федерации и который тоже работал в Армении.

Впоследствии новость о завалах и ребенке раскрутили «патриотические» СМИ . Собаке места в ней не нашлось.

Если верить отчету, то Смольный прислушался к политконсультантам и в кадровых вопросах — уволил вице-губернатора Константина Серова https://www.fontanka.ru/2019/02/04/095/ за излишнюю самостоятельность. Он якобы проводил совещания с главами МО за спиной провластных депутатов ЗакСа, тем самым желая получить исключительные права на муниципальную избирательную кампанию. Это могло отрицательно сказаться на губернаторской. Серова сослали в Купчино главой района.

Отчасти эту версию подтверждает другая аналитическая записка, в которой указано, что с 1 ноября 2018 года (период не конкретизирован) в социальных сетях и электронных СМИ были оставлены 150 комментариев по четырем направлениям: 1) опытный хозяйственник и управленец; 2) патриот страны; 3) «дайте поработать, только пришел»; 4) отражение негатива касательно внешнего вида.

По альтернативной версии, к ним причастны сами нанятые консультанты, а ответственность на аффилированную структуру Смольного переложили, получив обратный эффект от своей задумки.

В конце апреля 2019-го консультанты на основе фокус-групп — опроса местных жителей — составили список отрицательных черт Беглова, над которыми можно было бы поработать. «Популист, назойливый PR, человек системы» и прочее. Одновременно консультанты дали три рекомендации по усовершенствованию образа — демонстрация результатов конкретных достижений, запуск фоновой кампании в поддержку политической программы Беглова, участие в публичных мероприятиях.

Возможно, продавать свои политидеи Смольному консультантам было непросто. Пара документов с разницей в месяц дают представление, как составители отчета переходили от конструктивных предложений к агрессивной риторике в адрес Беглова.

«Наш великолепный город сегодня застыл, живет фактически по инерции», — заявил градоначальник 2 февраля 2019 года. А через неделю он ретранслировал заготовленную для него мысль-фразу о том, чтобы «не менее 35 процентов муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет».

Консультанты оказывали Беглову услуги спичрайтеров. «Фонтанка» нашла несколько дословных совпадений в официальных выступлениях губернатора с текстами речей, приложенных к отчету.

Политтехнологи желали играть существенную роль в кадровой политике Смольного, следует из отчета. Они представляли план по масштабному переустройству администрации города.

В конце мая, на основе еще одной фокус-группы, составители отчета представили градоначальника совсем уж в мрачных тонах («приходит в детский садик ленточку перерезать, а нужно масштабнее действовать» и т.д.) и сделали неутешительный прогноз — только половина респондентов якобы готова поддержать Беглова на выборах.



Патриотичные СМИ



Отдельной аналитики в опубликованном на РИА «ФАН» отчете удостоился союз журналистов Петербурга и области, не подчиняющийся Союзу журналистов России. По мнению политтехнологов, организация под руководством Людмилы Фомичевой «заняла антигосударственную, оппозиционную идеологическую позицию».



«Она выражается в характере заявлений и проводимых мероприятий, а также предпочтениях при награждении премией «Золотое перо». С 2013 по 2017 годы номинантом или лауреатом конкурса становился автор скандальных журналистских расследований Д. Коротков».



Почему бывший корреспондент «Фонтанки» удостоился отдельного упоминания, гадать вряд ли надо. В 2017 году Коротков получил гран-при (журналист года) за серию публикаций о ЧВК Вагнера. О связи незаконного вооруженного формирования с Пригожиным в недавнем интервью заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



Секретарь правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Ершов отметил, что в этой записке много неточностей, но предложены и несколько программ действия. «Не знаю, по стечению обстоятельств или согласно этой информации, один из проектов был реализован», — констатировал он. Имееется в виду создание параллельной структуры — петербургского отделения Союза журналистов России.



Политтехнологи предлагали также создать на телеканале «Санкт-Петербург» регулярную передачу для общения Беглова с населением.



«Задача программы — разрушение бытующих стереотипов. Важно избежать при этом опасности сваливания в популизм. Не надо давать кулинарных рецептов, рассказывать о своих домашних питомцах, ездить на троллейбусе или велосипеде», — порекомендовали они Смольному.



Составители отчета недвусмысленно намекали городской администрации на СМИ, с которыми следует сотрудничать, — это медиаструктуры «государственной, патриотической направленности». Патриотичнее медиагруппы «Патриот» вряд ли сыскать.



Контрпропаганда



В аналитической группе работал отдел контрпропаганды. В его задачи входило очернение оппозиционных политиков. Самой, наверное, значимой стала дискредитация депутата ЗакСа Максима Резника, на которую исполнителям ориентировочно выделили 10 миллионов рублей.



В мае 2019 года издания медиагруппы «Патриот» взахлеб рассказывали о наркотических пристрастиях Резника и его семейных конфликтах. Опубликованный архив содержит отчет о проведенной против депутата акции — ссылки на новости в связанных с Пригожиным СМИ, фотографии с пикетов, заготовленные пресс-релизы.



«Фонтанка» писала о травле Резника в мае 2019 года https://www.fontanka.ru/2019/05/14/135/. Мы тогда назвали предполагаемого куратора проекта — самарского политтехнолога Дмитрия Ковалева. Он не стал подтверждать или опровергать информацию.



В опубликованном архиве «Фонтанка» нашла телефон одного из исполнителей черного PR — некоего Дмитрия, отвечающего за «офлайн проекты». Наши собеседники признали номер Ковалева. По данным «Фонтанки», он выдан именно для работы в структуре, связанной с Пригожиным, и не является основным.



«К мессенджерам не привязан, но должен быть включен постоянно. По таким номерам — внутренним, так скажем, — отслеживают геолокацию сотрудников Пригожина», — уточнил собеседник издания.



Среди прочих досталось от политтехнологов и гражданскому активисту, руководителю «Красивого Петербурга» Красимиру Врански. Против него задумали провокацию с четко прописанной целью: «Создание очерняющего К. Врански информационного повода». На митинг с участием Врански планировалось послать человека с флагом Болгарии, спровоцировать конфликт и неадекватную реакцию активиста, сменить повестку на митинге и осветить в «карманных» СМИ событие с акцентом на наличие у Врански второго гражданства.



«Состав участников акции: 1 флагоносец, 1 оператор, снимающий на видео мероприятие и возможную потасовку, 2 человека, охраняющих флагоносца, бригадир (рекрутинг людей и координация на акции)», — прописано в техзадании.



Врански в разговоре с «Фонтанкой» отметил низкое качество аналитической работы по сбору информации.



«Она или устарела, или неактуальна. Мою работу в «Наблюдателях Петербурга» за 20 тысяч в месяц составители, скорее всего, вытащили из интервью 2012 года», — предположил он. К слову, такие досье были собраны на всех кандидатов в муниципальные депутаты, которых посчитали опасными, в частности, главу МО №72 Павла Швеца и защитницу Муринского парка Марианну Бакан.



Активист также отмечает, что в работе на муниципальной кампании авторы не учли конфликты в ряде округов, в результате чего в некоторых независимые кандидаты чуть не взяли власть. Он привел в пример «Южно-Приморский» округ, который не значится в числе проблемных и где не велась никакая работа. В итоге там избирались пятеро независимых кандидатов из десяти. В этом плане сама аналитика очень некачественная, резюмирует общественный деятель.



Анализ акций и мероприятий движений и активистов Врански, напротив, оценил высоко. «Я так понимаю, следили за всеми протестными акциями в городе: записывали, отмечали, и на большей части они присутствовали физически. «В аналитических справках они отписывают каждый тезис, каждую проблему, делают выводы и дают хорошие рекомендации», — поясняет он.



Дворик Трезини



«Нашему внедренному корреспонденту удалось скопировать часть рабочих документов «Досье», касающихся их последнего расследования по выборам. Что украли сотрудники Ходорковского с мобильных телефонов и компьютеров политологов вы можете увидеть в следующем архиве», — так РИА «ФАН» объяснило публикацию отчета.



Среди политических документов, выгруженных журналистами «Патриота», по совсем непонятной причине оказался не имеющий никакого отношения к выборам, но ведущий прямо в бизнес-покои Евгения Пригожина, файл.



В январе 2019 года генеральный директор компании «Кредо» Максим Тютюгин письмом сообщил Александру Беглову о планах расширения пятизвездочного отеля «Дворец Трезини» на Университетской набережной. Гостиница существует с 2013 года в историческом здании — объекте культурного значения «Дом Трезини Д. с флигелями и служебным корпусом». Отель расположен в корпусе В, выходящем окнами на Неву. Цены в нем кусачие. В мае 2018 года, например, аппарат губернатора Камчатки снял полулюкс за 63 тысячи рублей в сутки.



Из письма Тютюгина Беглову следовало, что гостиница планирует расширяться. Еще в двух корпусах — литеры А и Б — в собственность выкуплены квартиры, и для реализации проекта расширения требуется решение имущественных прав на земельный участок во дворах между двумя флигелями. В 2017 году «Фонтанка» описывала процесс расселения квартир, сопровождаемый угрозами и подложными судебными решениями.



На момент составления Тютюгиным письма проект межевания и планировки дворовой территории завис в комитете по градостроительству и архитектуре. Вот и просила компания «Кредо» Александра Беглова посодействовать в решении вопроса.



Компания была создана Евгением Пригожиным для управления коммерческой недвижимостью. В 2011-м ее владельцем стала жена бизнесмена Любовь Пригожина, а с конца 2019-го фирма перешла в собственность его дочери Полины Пригожиной. Выручка за прошлый год составила 120 миллионов рублей.



Нацпроект



Евгению Пригожину не впервые приходилось обращаться к Александру Беглову за помощью. В 2011 году ресторатор дал единственное в биографии интервью журналу «Город 812», в котором рассказал о помощи Александра Беглова в развертывании масштабного бизнеса на школьном питании.



«Когда решил заняться промышленными масштабами, сделал предложение Матвиенко, она отказалась. Я пошел к Беглову, он к Медведеву, тот к Путину. Это не вчера было. Включили школьное питание в нацпроект. Я много хлебнул на бесконечных совещаниях с Дворковичем, с немцами напрасно потратил миллион и не рублей, понял, что проект выходит за мои первоначальные романтические 10 миллионов евро. Внешторгбанк дал кредит», — вспоминал Пригожин https://gorod-812.ru/evgeniy-prigozhin-ya-poshel-k-beglovu-k-medvedevu-tot-k-putinu/.



Судя по перечисленной иерархии чиновников, бизнесмен имел в виду период 2006–2007 годов. Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга, Александр Беглов — главой контрольного управления администрации президента и членом президентского совета по реализации приоритетных нацпроектов. Дмитрий Медведев в то время занимал пост зампреда правительства и курировал приоритетные нацпроекты.



Негодяи не поссорят



«Фонтанка» поинтересовалась о целях публикации на сайте РИА «ФАН» архива у политтехнологов, в разное время близких к Евгению Пригожину. Ярослав Игнатовский в своем телеграм-канале «Политген» комментировал слухи о конфликте Беглова и «кремлевского повара» еще в июле. В частности, он признал, что Пригожин помогал на тот момент врио губернатора, в том числе, и силами своих медиаресурсов.



«Ну, а кому он по-вашему должен был помогать? Не Навальному же с Резником», — добавил технолог.



Его мнение на этот счет не изменилось:



«Если какие-то негодяи хотят их поссорить, не думаю, что стоит обращать на это внимание».



Игнатовский не связывает снижение активности ресурсов «Патриота» с возможными разногласиями между Смольным и политтехнологами, предлагавшими ему свои услуги: «Вышли из режима «турбо» в обычный, рутинный. Это как снять стайера с допинга. Зачем он ему на длинной дистанции? Зато зашевелилась пресс-служба Смольного».



Технолог не смог подтвердить или опровергнуть подлинность материалов из архива.



Политтехнолог Петр Бычков предположил, что публикация архива может быть связана с противостоянием РИА ФАН вовсе не со Смольным, а с центром «Досье». Сами материалы, полагает эксперт, могут быть интересны только узкому кругу, в границах которого «и так все всё знают». Бычков не рассматривал ситуацию как недружественный выпад в адрес губернатора. Признав, что опубликованная информация не самая позитивная, он уверен, что на рейтинги Беглова она никак не повлияет.



Игра мускулами



Не причастные к файлам архива эксперты угроз в адрес Смольного не видят: максимум игру мускулами.



«Не буду гадать о целях публикации архива, но Смольному он ничем не вредит, — считает политтехнолог Александр Ершов. — Мало ли кто писал аналитические записки, чтобы, например, завоевать доверие и войти в команду нового губернатора? Когда Александр Беглов только пришел в Смольный, таких политтехнологов целая очередь стояла. Авторство документов в архиве не указано. Далеко не факт, что в Смольном их даже видели, хотя очень много толковых профессиональных текстов».



Директор Института современного государственного развития, политолог и политтехнолог Дмитрий Солонников выдал схожее резюме: морально неприятно, но ничего принципиального.



«На мой взгляд, это такая попытка поиграть на хлестких фразах. Думаю, Смольному должно быть все равно, был ли опубликован этот архив. Что там писали в частной переписке политтехнологи друг другу — мало ли, что писали. Частная переписка к государственной системе отношение не имеет. Так, демонстрация, что «мы имеем доступ к ваших друзьям-коллегам и можем залезть на почту» — ну, это да. На почту разных сотрудников госаппарата залезают. Опять же, никто не скрывал возможность политического шантажа: «мы демонстрируем наши возможности, а потом будем договариваемся». Можно потом прийти сказать: «мы вашу переписку знаем». И если до этого чья-то переписка была опубликована, аргумент имеет больше веса, в него скорее поверят».



Он напомнил, что в материалах содержатся стандартные для любых выборов и для любого серьезного штаба процедуры: работа по конкурентам, контрпиар, отработка выступлений кандидата с курсами риторики, отработка повестки дня, мониторинг реакций, черный пиар.



«Кто-то считает, что избирательные кампании такие чистые, белые и пушистые, и в них нет черного пиара? Он есть, и делают это абсолютно все стороны. Точно так же, как все стороны стараются взломать почту друг друга и заслать своих разведчиков в штабы конкурентов. Поэтому в серьезных штабах есть служба безопасности, которая следит, кто куда приходит и к каким материалам есть доступ», — добавил эксперт.



По мнению Солонникова, участие политтехнологов сыграло роль в избирательной кампании:



«Однозначно я бы не говорил, что можно оценивать их позитивно либо негативно. Есть свои плюсы и минусы. Вышедший из этой политтехнологической тусовки бренд «лопата Беглова» мне кажется неудачным. И раскрутка этого образа сыграла скорее негативно. Он не стал драйвером позитивного отношения к Беглову. Что касается ряда других направлений — даже скорее не консультативных, а политтехнологических — при всей жесткости и определенной одиозности, да, они были эффективны без сомнения. Но тут уже не консалтинг, а акции прямого действия. Кому-то они могут не нравиться, кто-то может считать это некорректным, но результат они принесли».



Незадолго до публикации архива появились слухи, что Смольный отказался от услуг тех самых политтехнологов, посчитав их неэффективными. За этим последовала медийная атака на информационный блок горадминистрации. Напоминание Александру Беглову о тонкостях избирательной кампании выглядит логическим продолжением. Так или иначе, можно отметить что спустя год после выборов губернатора Петербурга похоже уже почти ничего не связывает его с помогавшими ему избраться бизнес-структурами. И это положительный вывод.



Александр Ермаков, Ирина Корбат,



«Фонтанка.ру»

