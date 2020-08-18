FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 18:23
0
Печать

В условиях применения ударных беспилотников и отравляющих веществ. На запад России перебросили 3,5 тысячи военнослужащих ЗВО

Полигон Кирилловский стал базой учебной войны в рамках учений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. В них, как сообщает 18 августа пресс-служба округа, принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих Красносельской и Севастопольской отдельных гвардейских мотострелковых бригад.

Их подняли по тревоге и отправили на марш комбинированным способом: на штатной технике и на железнодорожном транспорте на расстояние до 250 километров. Дорога осложнялась тем, что солдат «обстреливали» диверсионно-разведывательные группы, часть пути была объявлена зараженной зоной, другая осложнена минно-взрывными заграждениями.

«В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении маневренной обороны в условиях применения неприятелем разведывательных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и отравляющих веществ, а также в наступлении с выгодного рубежа, нанесении врагу максимального поражения сосредоточенным огнем артиллерии и армейской авиации», — сообщает ЗВО.

В проведении учений принимает участие более 3500 военнослужащих армии и около 900 единиц вооружения и военной техники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний