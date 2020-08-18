В условиях применения ударных беспилотников и отравляющих веществ. На запад России перебросили 3,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Полигон Кирилловский стал базой учебной войны в рамках учений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. В них, как сообщает 18 августа пресс-служба округа, принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих Красносельской и Севастопольской отдельных гвардейских мотострелковых бригад.
Их подняли по тревоге и отправили на марш комбинированным способом: на штатной технике и на железнодорожном транспорте на расстояние до 250 километров. Дорога осложнялась тем, что солдат «обстреливали» диверсионно-разведывательные группы, часть пути была объявлена зараженной зоной, другая осложнена минно-взрывными заграждениями.
«В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении маневренной обороны в условиях применения неприятелем разведывательных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и отравляющих веществ, а также в наступлении с выгодного рубежа, нанесении врагу максимального поражения сосредоточенным огнем артиллерии и армейской авиации», — сообщает ЗВО.
В проведении учений принимает участие более 3500 военнослужащих армии и около 900 единиц вооружения и военной техники.