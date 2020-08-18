«Защитить право сирот на воспитание в семье». Анна Митянина просит Роспотребнадзор пустить усыновителей в детские дома

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обратилась в федеральные ведомства с просьбой помочь в решении ситуации с сиротами, которые из-за пандемии оказались заперты в детских домах.



Как сообщается на сайте детского омбудсмена 18 августа, запросы направлены в Министерство просвещения, главному санитарному врачу Анне Поповой, уполномоченному по правам ребёнка при президенте Анне Кузнецовой.



«Требуется принять оперативные меры по решению данного вопроса и защитить право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жизнь и воспитание в семье», — отмечается в сообщении.

