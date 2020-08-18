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18.08.2020 15:12
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«Защитить право сирот на воспитание в семье». Анна Митянина просит Роспотребнадзор пустить усыновителей в детские дома

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обратилась в федеральные ведомства с просьбой помочь в решении ситуации с сиротами, которые из-за пандемии оказались заперты в детских домах.

Как сообщается на сайте детского омбудсмена 18 августа, запросы направлены в Министерство просвещения, главному санитарному врачу Анне Поповой, уполномоченному по правам ребёнка при президенте Анне Кузнецовой.

«Требуется принять оперативные меры по решению данного вопроса и защитить право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жизнь и воспитание в семье», — отмечается в сообщении.

Также Анна Митянина обратилась к председателю комитета по социальной политике Смольного Александру Ржаненкову и главному санитарному врачу Петербурга Наталии Башкетовой с предложением в рамках существующего законодательства выработать механизм, который позволит усыновителям забирать детей в семьи.

Из-за пандемии коронавируса детские дома Петербурга закрыты на карантин до конца года. Потенциальным родителям посещать сиротские учреждения запрещено. Но так как процесс усыновления по закону без личного контакта с ребёнком невозможен, то фактически передача детей в семьи приостановлена.

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Комментарии (1)

262162761
Митянина задержалась месяцев на пять, многие регионы как-то смогли решить этот вопрос
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