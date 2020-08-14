Пандемия не пускает в семью. Почему из детских домов Петербурга никто не уходит

В детских домах Петербурга продлён режим изоляции до конца года. Посетители, не имеющие отношения к работе учреждений, попасть туда не смогут. В эту категорию занесли и усыновителей. Из-за пандемии коронавируса они вынуждены наблюдать за жизнью детей только онлайн.

Роспотребнадзор закрыл для посещения детские дома в России до конца года, но не для всех. В постановлении ведомства говорится, что в сиротские учреждения не будут пускать «лиц, не связанных с их деятельностью». Размытую формулировку уточнили в письме, которое федеральное управление направило в регионы. Таким образом, с 20 июля в детские дома разрешили приходить родителям, представителям органов опеки, опекунам, попечителям и волонтёрам.



Родители же потенциальные в список не попали. Основания понятны — боязнь занести к детям заразу. Но так как процесс усыновления по закону без личного контакта с ребёнком невозможен, то фактически передача детей из казённых учреждений в семьи приостановлена.

«Что это значит? Значит, что тысячи детей прямо сейчас лишены возможности попасть в семьи, где их уже ждут. Для кого-то из них этот шанс — последний, например, для подростков, которые находятся на пороге совершеннолетия, а для кого-то, например для младенцев, каждый день, прожитый в казенном учреждении, — это день, приносящий вред развитию», — комментируют в благотворительном фонде «Дети ждут».

Петербурженка Татьяна прошла школу приёмных родителей осенью прошлого года, к марту подготовила необходимые медицинские справки. Она планировала удочерить 10-летнюю девочку из детского дома в Купчино, но с ребёнком удалось познакомиться только заочно — разглядывая фотографии, выложенные в социальных сетях учреждения.

Из-за карантина органы опеки перестали выдавать направления на знакомство с ребёнком. За прошедшие полгода девочке исполнилось 11 лет, а у Татьяны вышел срок собранных документов.



«Мы надеялись до конца учебного года удочерить, чтобы потом не дёргать ребёнка и не переводить из класса в класс, — рассказывает она. — Я в Инстаграме со многими общаюсь. Из Хабаровска в Москву привозят детей, причём с 17-летней девочкой потенциальные родители познакомились в WhatsApp. В Хабаровске местные власти пошли навстречу».

С невозможностью удочерить девочку столкнулась и петербурженка Елена. «Сколько бы мы ни звонили в опеку, в комитет по социальной политике, детский дом, они не могут пойти навстречу, потому что все выполняют указания вышестоящей организации, — говорит Елена. — Карантин длится с марта месяца. Наша девочка стала на полгода старше. Мы могли ей подарить тепло и заботу, все то, чем мы могли бы поделиться. Но не получается у нас».

Как уточнила руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Дети ждут» и движения «Петербургские родители» Александра Рыженкова, органы опеки отказывают в выдаче направлений на знакомство из-за того, что нет распоряжения главного санитарного врача Санкт-Петербурга о допуске усыновителей в сиротские учреждения.



«Мы не владеем статистикой по России, но можем оперировать данными по нашей базе «Дети ждут». За июль 13 детей ушло в семью. Это самая низкая цифра за 10 лет работы фонда. Из Санкт-Петербурга ушёл в семью только один ребёнок. Мы предполагаем, что до этого цифра держалась на среднем уровне, так как забирали детей, знакомство с которыми уже состоялось до карантина», — отмечает Александра.

В комитете по социальной политике Смольного добавили, что за время пандемии в городе принимались решения о временной передаче детей в семьи (например, на каникулы), где усыновители успели увидеться с ребёнком до карантина. Под опеку и на усыновление воспитанников детских домов не передавали. 7 августа комитет направил письмо главному санитарному врачу Петербурга Наталье Башкетовой с просьбой разрешить доступ кандидатам в усыновители в детские дома. Запрет ещё действует. 7 августа комитет направил письмо главному санитарному врачу Петербурга Наталье Башкетовой с просьбой разрешить доступ кандидатам в усыновители в детские дома. Благотворители создали в Интернете петицию с аналогичными требованиями. К моменту публикации её подписали более 54 тысяч человек.