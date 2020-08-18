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18.08.2020 12:29
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Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении.

На сайте Кремля сообщение о переговорах с Меркель пока не опубликовано.

Ранее Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии. Уже 19 августа должен собраться специальный саммит ЕС, посвященный ситуации в республике.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Четкий мессэдж Запада Кремлю о недопустимости силового вмешательства.
Да Путин, надеюсь, и сам это понимает, что иначе Россию ждут санкции ада - арест всех активов, отключение от SWIFT и все такое.
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