Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства ФРГ.



«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении.



На сайте Кремля сообщение о переговорах с Меркель пока не опубликовано.