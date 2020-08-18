Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства ФРГ.
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении.
На сайте Кремля сообщение о переговорах с Меркель пока не опубликовано.
Ранее Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии. Уже 19 августа должен собраться специальный саммит ЕС, посвященный ситуации в республике.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»