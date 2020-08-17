Главы ведущих партий Европарламента призвали к новым выборам в Белоруссии. В ближайшее время собирается саммит ЕС

Лидеры ведущих партий Европарламента заявили, что не признают Лукашенко президентом Белоруссии и призывают к новым выборам. Об этом 17 августа пишет РИА Новости.



Кроме того, политики поддержали решение глав МИД стран ЕС ввести новые персональные санкции против белорусских властей. Глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter сообщил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии уже в среду, 19 августа.



«Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо», — подчеркнул Мишель.

