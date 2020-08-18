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18.08.2020 10:46
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Участковые, водители и полицейские начальники после выборов получили от Лукашенко по заслугам

Более трехсот сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии награждены президентом медалями «За безупречную службу». В списке начальники, их помощники, сотрудники изоляторов и водители.

Подписанный Лукашенко 13 августа указ был опубликован 18 числа. В нем на 25 страницах перечислены фамилии сотрудников органов внутренних дел, в списке около 300 фамилий. Они награждены медалью «За безупречную службу» трех степеней с формулировкой «за образцовое исполнение служебных обязанностей».

Лукашенко наградил не только руководителей из структур МВД по всей стране, но и участковых, водителей, психологов, инспекторов и прочих служащих.

Указ был подписан вскоре после президентских выборов, по результатам которых Лукашенко, по официальным данным, победил более чем с 80 процентами голосов. Итоги вызвали массовую волну протестов, которая не утихает вторую неделю. Всего, по официальным данным МВД республики, с 10 по 12 августа было задержано около 7 тысяч человек.

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Комментарии (10)

efela
Лукашенко действительно тронулся, наверное. Он как будто специально злит народ. Такое награждение, как плевок.
Владислав М
Интересно учителей, которые делали липовые протоколы, он тоже наградил?
kоt-obormot
Ну теперь проще будет вычислить всех причастных к избиениям и подтасовкам.
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