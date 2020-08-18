Участковые, водители и полицейские начальники после выборов получили от Лукашенко по заслугам

Более трехсот сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии награждены президентом медалями «За безупречную службу». В списке начальники, их помощники, сотрудники изоляторов и водители.



Подписанный Лукашенко 13 августа указ был опубликован 18 числа. В нем на 25 страницах перечислены фамилии сотрудников органов внутренних дел, в списке около 300 фамилий. Они награждены медалью «За безупречную службу» трех степеней с формулировкой «за образцовое исполнение служебных обязанностей».



Лукашенко наградил не только руководителей из структур МВД по всей стране, но и участковых, водителей, психологов, инспекторов и прочих служащих.

