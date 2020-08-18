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18.08.2020 08:12
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Tesla вывозит. Илон Маск стал четвёртым в списке богатейших людей мира

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель компаний Tesla, SpaceX и ряда других, переместился на четвёртую строчку в списке богатейших людей мира, по версии Bloomberg.

17 августа акции Tesla выросли на 11%, что позволило Маску увеличить собственный капитал на 7,8 млрд долларов. После этого его состояние стало оцениваться в 84,8 млрд долларов, передаёт агентство 18 августа.

Маск сместил с четвёртого места генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Француз Арно с состоянием в 84,6 млрд долларов теперь на пятом месте. На шестом – владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с 78,8 млрд долларов.

Первое место в списке третий год занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 188 млрд долларов. На втором месте – один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долларов), на третьем – глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долларов).

Илон Маск стремительно прорывается к вершинам с июля благодаря дорожающим акциям «Теслы». Ещё в середине марта она занимал в рейтинге 31-е место.

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