Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос за день стал богаче на 13 мрлд долл.

Состояние Джеффа Безоса, основателя и главы компании Amazon, всего за один день, 20 июля, увеличилось на 13 миллиардов долларов, превысив рыночную капитализацию Nike и McDonald's. Кроме того, на вершину рейтинга Forbes стремительно ворвался основатель компании Tesla Илон Маск, заняв пятое место.

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, в понедельник, 20 июля, состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса выросло на 13 миллиардов долларов и достигло 189 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная стоимость одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, американской Exxon Mobil, составляет 179,7 миллиарда долларов, а таких гигантов, как Nike и McDonald's — 148,7 миллиарда и 142,5 миллиарда соответственно.

Джефф Безос владеет 11,1 % акций Amazon. Как сообщает CNBC, 20 июля стал лучшим днем для компании на бирже с декабря 2018 года, после того как аналитики Goldman Sachs подняли целевую оценку бумаг Amazon до 3800 долларов за акцию. За день акции компании выросли на 7,93 %, подорожав до 3196,84 доллара. Второе место в рейтинге Forbes Real-Time занимает владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно — самый богатый человек Европы, сместивший со второй строчки Билла Гейтса. Состояние Арно оценивается в 113,8 миллиарда долларов, а основателя Microsoft — в 113,4 миллиарда долларов. Четвертую строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг, чье состояние составляет 90,3 миллиарда долларов.

Скриншот с сайта Forbes

А вот на пятую строчку рейтинга ворвался основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Благодаря дорожающим акциям «Теслы» Маск, еще в середине марта занимавший 31-е место в рейтинге, 20 июля обошел одного из известнейших в мире инвесторов Уоррена Баффетта, бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани, пишет Forbes.

В начале июля Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, обойдя даже Toyota. С рыночной капитализацией в 304,5 миллиарда долларов она дороже, чем Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятые. При этом сам Маск в мае заявил в своем твиттере, что акции «Теслы» переоценены.

Скриншот с сайта Forbes