Петербургский арбитр Казарцев отстранен на неопределенное время после матча «Сочи» — «Спартак». Он успешно прошел проверку полиграфом

Главный судья нашумевшего матча первого тура чемпионата РПЛ «Сочи» — «Спартак» (2:2) Василий Казарцев, а также видеоассистент той игры Алексей Еськов отстранены от судейства на неопределенное время. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает Sports.ru со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», — подчеркнул Алаев.

