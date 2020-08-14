Фото: из личного архива

Матч первого тура чемпионата РПЛ «Сочи» — «Спартак» завершился скандалом: красно-белые дважды выходили вперед, но судья Василий Казарцев дважды назначил пенальти в их ворота. В итоге встреча закончилась со счетом 2:2. И если к первому пенальти вопросов нет, то вокруг второго возникла небывалая для российского футбола дискуссия. В эфире «Матч ТВ» была опубликована запись переговоров Казарцева с видеоассистентом Алексеем Еськовым, чего еще никогда прежде не происходило. И хотя Еськов подтвердил решение главного судьи, основная критика обрушилась на Казарцева. Из-за потока оскорбительных сообщений судье пришлось удалиться из всех социальных сетей. Однако родственники продолжают получать письма от «доброжелателей». О травле рассказала «Фонтанке» мать Казарцева, Зинаида Александровна.



— Зинаида Александровна, что происходит в вашей семье после игры «Спартак» — «Сочи»?

— После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне — 64. У нас есть бабушка — 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?» На всех каналах, даже по «России-1» в «Вестях», два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А ВАР ему подтвердил.



Ну, хорошо, ошибся ВАР, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он (Василий Казарцев. — Ред.) только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку — это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

Кстати, о подлости. Я тут Шмурнову (комментировал матч «Сочи» — «Спартак» на «Матч ТВ». — Ред.) написала письмо. Он после того, как Василий дал желтую карточку Соболеву (за показанную футболистом майку с портретом умершей матери. — Ред.), на всю страну объявил: «Я ему руки никогда не подам. Это не бездушный формализм, это подлость. Так поступают только негодяи». После этого я не могла сдержаться и написала ему. А после матча Вася сразу поехал к нам в Поворино. Здесь мы живем, и сюда он приезжает в отпуск. Дети его все лето всегда проводят у нас. И вот на пути к нам он вышел в эфир «Матч ТВ» с Денисом Казанским и четко ответил на вопрос по Соболеву. Что прежде, чем дать Саше желтую карточку, он сказал: «Саша, я приношу тебе искренние соболезнования, но, извини меня, это моя работа. Я должен показать тебе желтую карточку». А Соболев ему в ответ сказал: «Никаких вопросов к вам нет». Все было сделано корректно и тактично. А Шмурнов раздул на всю страну, какой он подлец и негодяй.

— Шмурнов что-то ответил на ваше письмо?

— Я сначала нашла его телефон, позвонила, чтобы уточнить, его ли это номер. После этого я написала ему на электронную почту письмо: «К вам обращается мама футбольного арбитра Василия Казарцева. Недавно в эфире на всю страну вы назвали моего сына подлецом и негодяем. А сами не разобрались в том, что произошло в эпизоде с этой желтой карточкой. Не разобравшись, вы очернили человека. Уничтожить репутацию другого человека для вас, для работников СМИ, легко. А оправдать, восстановить его доброе имя, тут уже вы не мастера. Этим заявлением в эфире вы прежде всего оскорбили меня как его мать, которая достойно воспитала своих детей».

Василий закончил школу с золотой медалью. Потом он поступил в Можайку, которую тоже закончил с отличием, был на приеме у Путина. Дочь у меня тоже закончила школу с золотой медалью, с отличием закончила наш Воронежский государственный университет. Сейчас она у нас федеральный судья Острогожского района. У меня достойные дети. А Шмурнов, назвав Васю негодяем и подлецом, плюнул в меня. Значит, я воспитала подлеца и негодяя?



Поэтому я ему написала: «Услышьте меня, мастер слова, что в семье Казарцевых никогда подлецов и негодяев не было и не будет. Если вы себя считаете человеком чести, если в вас жива еще совесть, если вы не растеряли чувство человеческого достоинства, то найдите в себе мужество и точно так же публично с экрана телевизора на всю страну скажите, что вы были не правы, принесите свои извинения. Время разбрасывать камни, и время их собирать. Очень надеюсь, что вы меня услышали». И он мне прислал сразу ответ: «Здравствуйте, я вас услышал и понял. Я вам обязательно отвечу». Но до сих пор мне ничего так и не ответил.



Фото: из личного архива

— Вы сказали, что в ваш адрес в социальных сетях тоже долетали разные оскорбительные сообщения. Как быстро вы стали получать ответную реакцию от «доброжелателей»?

— Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное. Я все равно свою страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю. Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали — бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял. Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу. Но хороших людей в нашей стране все равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.



— А что за оскорбительные видео вам слали?

— Одно, например, такое. Не знаю, откуда они это взяли, правда. Якобы сидят в комнате после матча три судьи — главный и два боковых — и что-то распивают. И вдруг открывается дверь, входит Лаврентий Берия и говорит: «Кто сегодня судил матч?» Встает один: «Я был главным арбитром». — «Где твой свисток?» — «Вот он». — «Ну вот и засунь свой свисток себе в… — ну, вы знаете, в какое место. — Потому что ваша попа думает лучше, чем голова». В общем, все очень неприятно. И что самое обидное, что все судьи ошибаются. Это же всего лишь спортивная игра, всего лишь футбол. Это ведь не что-то такое, за что нужно судить и вызывать на полиграф. Вася до сих пор говорит, что видит в этом эпизоде пенальти. Не было у него никакой предвзятости ни в сторону одной команды, ни в сторону другой. Он всегда судит честно. Он правила все знает назубок. И это не мое мнение. Это мнение Сергея Лапочкина, который когда-то выделил Васю в одном из своих интервью. Журналист спросил его, кто лучше всех знает правила, и Сергей не задумываясь сказал: «Василий Казарцев». Василий постоянно сидит и штудирует все эти правила, переводит с английского на русский. Он каждое изменение знает.



А футбол — это его жизнь, его стихия. В пять лет мы его привели в футбольный кружок здесь у нас, на стадионе «Локомотив» в Поворине. Он буквально бредил этим футболом. И он всегда нам говорил: «Мама, папа, да не хочу я никуда поступать, хочу быть профессиональным футболистом». А мы убеждали его: «Вась, получи сначала диплом о высшем образовании, а параллельно, если ты действительно любишь футбол, ты найдешь возможность вернуться». Мы ему объясняли, что футбол — это временно, до 35–40 лет, а должна быть настоящая профессия. И мы его убедили. Он поступил в Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. Параллельно учился в судейской школе. Потом он получил еще и высшее спортивное образование там же в Петербурге. При Толстых у него были определенные проблемы, и он тогда мне сказал: «Если мне придется выбирать между футболом и службой, я всегда выберу футбол. Я согласен даже бесплатно судить, лишь бы продолжить этим заниматься». То есть его история это не про желание получить какую-то выгоду от судейства. Его может понять только тот, кто полностью растворяется в своей профессии, кто без своей профессии не мыслит жизни.



Фото: из личного архива

— Он что-то обсуждал с вами конкретно перед матчем «Сочи» — «Спартак»?

— Он всегда мне присылает новости о своем назначении на матчи. И когда я увидела, что его поставили на такую игру, я сразу сказала своему мужу, что это расстрельный матч. Говорю: «Ему дали в первом туре такую скандальную команду, что малейший промах — и крик будет на всю страну». И мои слова оказались пророческими.

Да все судьи ошибаются. Но есть же закон: ошибся — пропусти три-четыре тура. Но не применять же за единственную ошибку пожизненную дисквалификацию? Я звонила его знакомым судьям, умоляла их: «Только если вы все объединитесь, вы сможете спасти его положение, а тем самым вы спасете и себя, потому что этот дамоклов меч висит над каждым из вас. Вот достанется вам судить «Спартак», сделаете вы ошибку, и, получается, вас тоже надо пожизненно дисквалифицировать? Бойкотируйте второй тур и тем самым вы выразите протест руководителю судебного департамента, президенту РФС. Это услышат все. Если вы сделаете это все вместе, вас никого не накажут, вас не смогут всех сразу уволить». Мне отвечали: «Бойкотировать второй тур — это слишком революционный шаг. У нас очень разношерстная команда, в которой есть и молодежь, которая только начинает судить. Нам, старикам, терять нечего, но мы подведем молодых. Так нельзя. Но мы что-нибудь придумаем».

Я понимаю, что им всем непросто, что их тоже там прижимают, что их запугивают. А кто за этим стоит? Президенты клубов. Тот же Федун. Я понимаю, он олигарх, у него очень много денег, но человек всегда судит по себе. Если кто-то считает, что Василий предвзято назначил второй пенальти, тогда они сами такие, значит, они сами делают много нечестных вещей. У меня только такой вывод. Если Василия все-таки пожизненно отстранят, значит, миром правят деньги, и только деньги. И у кого их больше, тот и побеждает, тот и царь, тот и диктует свои законы, а не те законы, которым подчиняется футбол. У Василия нет никого, кто бы за него постоял, нет какой-то «лапы», только его ребята, только команда судей.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»