Ремонт дороги на две ночи сузит Ладожский мост через Неву

На трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти из-за дорожных работ ограничат проезд по Ладожскому мосту. Там будут перекрывать по полосе в ночь на 19 и на 20 августа.



Как сообщает 17 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на мосту через Неву, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», будут устранять дефекты асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении. В связи с этим с 20:00 18 августа до 6:00 19 августа и с 20:00 19 августа до 6:00 20 августа там будут поочередно перекрывать одну полосу в направлении Петербурга. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет.