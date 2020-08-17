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17.08.2020 19:38
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Ремонт дороги на две ночи сузит Ладожский мост через Неву

На трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти из-за дорожных работ ограничат проезд по Ладожскому мосту. Там будут перекрывать по полосе в ночь на 19 и на 20 августа.

Как сообщает 17 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на мосту через Неву, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», будут устранять дефекты асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении. В связи с этим с 20:00 18 августа до 6:00 19 августа и с 20:00 19 августа до 6:00 20 августа там будут поочередно перекрывать одну полосу в направлении Петербурга. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет.

Работы на мосту будут вести ночью, когда движение наименее интенсивное, днем же оно будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам в каждом направлении. Выполнит ремонт ООО «ЕвроТрансСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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