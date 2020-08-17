FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 16:55
1
Печать

Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом

Тесты на COVID-19 показали положительный результат почти у 30 артистов балетной труппы Мариинского театра.

«В Мариинском театре зарегистрировано около 30 случаев, в основном это артисты балета, из них госпитализированы трое, остальные лечатся на дому, в основном болезнь протекает в легкой форме. Для предотвращения распространения болезни балетная труппа находится на изоляции по местам жительства, это около 300 человек», — сообщает 17 августа «Интерфакс» со ссылкой на информацию петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что после обнаруженного коронавируса деятельность всех площадок театра была приостановлена, однако после дезинфекции работа театра была возобновлена.

Петербургский театр 13 августа отменил спектакли из-за коронавируса в труппе. В театре официально говорили о двух-трех заболевших, но источники «Фонтанки» утверждали, что заболевших несколько десятков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Piter Pen
Желаем всем скорейшего выздоровления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний