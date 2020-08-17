Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом

«В Мариинском театре зарегистрировано около 30 случаев, в основном это артисты балета, из них госпитализированы трое, остальные лечатся на дому, в основном болезнь протекает в легкой форме. Для предотвращения распространения болезни балетная труппа находится на изоляции по местам жительства, это около 300 человек», — сообщает 17 августа «Интерфакс» со ссылкой на информацию петербургского управления Роспотребнадзора.

Тесты на COVID-19 показали положительный результат почти у 30 артистов балетной труппы Мариинского театра.

В ведомстве уточнили, что после обнаруженного коронавируса деятельность всех площадок театра была приостановлена, однако после дезинфекции работа театра была возобновлена.



Петербургский театр 13 августа отменил спектакли из-за коронавируса в труппе. В театре официально говорили о двух-трех заболевших, но источники «Фонтанки» утверждали, что заболевших несколько десятков.

