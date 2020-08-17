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17.08.2020 10:34
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Петербург удерживает второе место по приросту заболевших коронавирусом. За сутки +159 случаев

В Петербурге за последние сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Северная столица удерживает второе место в России по приросту заболевших. На первом — по-прежнему Москва (690 случаев). Всего по России выявлено 4892 новых заразившихся.

За прошедшие сутки коронавирус зафиксировали в 83 российских регионах. Новых заболевших не нашли только в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Общее число случаев COVID-19 в России составляет уже 927 745. По этому показателю РФ опережают только Индия (2,6 миллиона), Бразилия (3,3 миллиона) и США (5,4 миллиона). Выздороветь от коронавируса удалось большинству заразившихся россиян (736 101). Летальных исходов с начала пандемии насчитали 15 740.

В России проведено уже более 32,7 миллиона тестов на COVID-19. За день в Петербурге на коронавирус проверили 8027 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 462, из которых на самоизоляции 94, а 59 — в обсерваторе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

pregatus
Да, вот именно в который раз 159, конечно, ага.
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