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17.08.2020 10:06
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед Лукашенко

В Белоруссии правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко, которого ЦИК республики официально объявил победителем выборов. Постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 августа.

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.

Как добавляет БелТА, Лукашенко уже заявлял, что правительство в основном сформировано, но отмел предположение, что могут быть «какие-то нюансы». Новым премьер-министром Белоруссии ранее был назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. Она готова принять на себя ответственность и стать национальным лидером. Сейчас Тихановская находится в Литве.

Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиновения продолжаются со дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль. 14 августа протест прошел впервые без задержаний — белорусы пообещали вернуться на площадь Независимости в центре Минска.

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Комментарии (4)

Дионисий Шевчук
Массовка, значимая часть которой оплачена, руководимая ранее судимыми урканами... ну не обидно выполнять команды урканов, некоторые еще и бесплатно это делают? Урканы-заводилы в кусты, а люлей дают лохам. При всех косяках Лукашенко, жоппозиция еще хуже. Главный косяк Дукашенко - заигрывание с урканами-националистами, которым на всех насрать, и слабая работа по вхождению в РФ. Либо в РФ, в качестве республики, либо туда же, но как безработный бывший президент.
Андрей Капитонов
Лукашенко как "бывший" у девушки, никак не моет понять, что он ей надоел. А он маниакально хочет сделать ее счастливой. И маниакально это рвется делать. Самое главное, чтоб он друга не позвал ему помочь. Иначе "девушка" возненавидит и "друга"..
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