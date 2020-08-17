Правительство Белоруссии сложило полномочия перед Лукашенко

В Белоруссии правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко, которого ЦИК республики официально объявил победителем выборов. Постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 августа.
Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.
Как добавляет БелТА, Лукашенко уже заявлял, что правительство в основном сформировано, но отмел предположение, что могут быть «какие-то нюансы». Новым премьер-министром Белоруссии ранее был назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. Она готова принять на себя ответственность и стать национальным лидером. Сейчас Тихановская находится в Литве.
Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиновения продолжаются со дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль. 14 августа протест прошел впервые без задержаний — белорусы пообещали вернуться на площадь Независимости в центре Минска.