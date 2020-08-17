«Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — заявила Тихановская 17 августа.

Она отметила, что не хотела быть политиком, но «так распорядилась судьба» и те, кто отдавали за неё свои голоса. В первоочередных планах в качестве лидера Белоруссии — освобождение политзаключённых и подготовка законодательной базы для новых выборов, которые будут приняты мировым сообществом.

В почти семиминутном видеообращении Тихановская отметила, что страна переживает непростой период, «когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с предательством». По её словам, в этот период важно сделать свой выбор и не растерять новоприобретённую энергию и решимость, с которыми можно превратить Белоруссию «из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучия, безопасности и счастливой жизни».

«Самым важным является независимость Белоруссии. Она та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах, — говорит Тихановская и обращается к силовикам: — Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейдёте на сторону народа, то они простят вас, поддержат и в будущем не попрекнут. Мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. <…> Мы едины и мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним».

Политик не оставила без внимания и жертв силового разгона митингов. Она уверена, что именами погибших нужно называть улицы.