Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассказала «Комсомольской правде» 14 августа, при каких обстоятельствах записывала свое обращение экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Ермошина подтвердила, что Тихановская сидит на ее диване. «Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», - заявила глава ЦИК.
В этом обращении Тихановская призывала сторонников не выходить на акции протеста, она читала его с листа. МИД Литвы, куда уехала экс-кандидат в президенты, заявил, что ее вынудили записать такое видео в обмен на возможность уехать из Белоруссии. Сегодня Тихановская выступила с новым обращением — она призвала к созданию «совета по трансферу власти».
Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиненовения продолжаются с дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль. 14 августа протест прошел впервые без задержаний — белорусы пообещали завтра вернуться на площадь Независимости в центре Минска.