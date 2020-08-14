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14.08.2020 21:45
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Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассказала «Комсомольской правде» 14 августа, при каких обстоятельствах записывала свое обращение экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Ермошина подтвердила, что Тихановская сидит на ее диване. «Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», - заявила глава ЦИК.

В этом обращении Тихановская призывала сторонников не выходить на акции протеста, она читала его с листа. МИД Литвы, куда уехала экс-кандидат в президенты, заявил, что ее вынудили записать такое видео в обмен на возможность уехать из Белоруссии. Сегодня Тихановская выступила с новым обращением — она призвала к созданию «совета по трансферу власти».

Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиненовения продолжаются с дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль. 14 августа протест прошел впервые без задержаний — белорусы пообещали завтра вернуться на площадь Независимости в центре Минска.

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Комментарии (4)

Печенеги и половцы
Так охота тролю, что нибудь ответить этакое!!!, но тогда он заработает 70 рублей, а не как обычно 10
Swift_5e4d8a276f5e8
.... а кто так обхаживает Тихановскую в Литве ?, что она так быстро вновь оперилась .... что-то мне подсказывает, что это явно не сотрудники ФСБ ...
dragvs
Получается каратели силой удерживали ее?
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