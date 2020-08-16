В Центре Гамалеи заявили о попытках переманить учёных

Александр Гинцбург, глава НИЦ им. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину против коронавируса, заявил о попытках переманить и перекупить учёных.



«Пытаются, да, но ничего не получится. /.../ Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет», – заявил он в эфире канала «Россия 1» 16 августа. Кто именно делал предложение специалистам, Гинцбург не уточнил. Его слова приводит РИА «Новости».

Гинцбург подчеркнул, что коллектив сформирован, а эксперты работают вместе уже десять лет.