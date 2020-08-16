В Центре Гамалеи заявили о попытках переманить учёных

Александр Гинцбург, глава НИЦ им. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину против коронавируса, заявил о попытках переманить и перекупить учёных.
«Пытаются, да, но ничего не получится. /.../ Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет», – заявил он в эфире канала «Россия 1» 16 августа. Кто именно делал предложение специалистам, Гинцбург не уточнил. Его слова приводит РИА «Новости».
Гинцбург подчеркнул, что коллектив сформирован, а эксперты работают вместе уже десять лет.
Вакцинация на этапе постклинических исследований в России должна начаться через 7 – 10 дней, она продлится от 4 до 6 месяцев. О регистрации Минздравом России первой вакцины против коронавируса «Спутник V» 11 августа заявил Владимир Путин. Сначала её получат врачи и учителя.
Российский фонд прямых инвестиций 16 августа выпустил рекламный ролик, на котором новая российская разработка спасает охваченную коронавирусом планету. Впрочем, творчество в Сети оценили не все.