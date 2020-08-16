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16.08.2020 22:51
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В Центре Гамалеи заявили о попытках переманить учёных

Александр Гинцбург, глава НИЦ им. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину против коронавируса, заявил о попытках переманить и перекупить учёных.

«Пытаются, да, но ничего не получится. /.../ Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет», – заявил он в эфире канала «Россия 1» 16 августа. Кто именно делал предложение специалистам, Гинцбург не уточнил. Его слова приводит РИА «Новости».

Гинцбург подчеркнул, что коллектив сформирован, а эксперты работают вместе уже десять лет.

Вакцинация на этапе постклинических исследований в России должна начаться через 7 – 10 дней, она продлится от 4 до 6 месяцев. О регистрации Минздравом России первой вакцины против коронавируса «Спутник V» 11 августа заявил Владимир Путин. Сначала её получат врачи и учителя.

Российский фонд прямых инвестиций 16 августа выпустил рекламный ролик, на котором новая российская разработка спасает охваченную коронавирусом планету. Впрочем, творчество в Сети оценили не все.

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Комментарии (12)

Oleg_I
Смешно, реально за идиотов держат. Там наверно неплохие ученые, они просто поздно получили живой образец ковида, ведь наши друзья из Китая не соблаговолили прислать для исследования. Пришлось ждать, когда прикатится волна, к нам она пришла позже, чем в Европу и США. Отсюда и отставание. Отсюда и попытка перепрыгнуть через голову, проигнорировав третий этап. Плохо только, что платить за это придется нашим врачам и учителям. Которых официально назначили лабораторными мышками.
bluxer
Молодцы гамалеи. Сразу видно, что не бармалеи.
Alex000
Попытка набить цену засчитана, но смысл?
Время всё покажет "на кошках".
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