Пользователи Сети проморолик не оценили. Увиденное они описали словами «примитив», «стыдобище», «убожество». Впрочем, некоторые остались довольны и сказали, что это «красиво».

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-CoV-2 на рынке. Однако массовые испытания на людях ещё впереди. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало третьего этапа исследования — постклинических испытаний через неделю-полторы. Для участия будут привлечены десятки тысяч желающих вакцинироваться в Москве.

