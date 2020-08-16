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16.08.2020 13:50
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В России создали проморолик новой вакцины против коронавируса. В Сети не вдохновились

Российский фонд прямых инвестиций сделал рекламный видеоролик, посвящённый новой российской вакцине против коронавируса, разработанной НИЦ им. Гамалеи.

На кадрах охваченную коронавирусом планету Земля спасает вакцина — «Спутник V».

Пользователи Сети проморолик не оценили. Увиденное они описали словами «примитив», «стыдобище», «убожество». Впрочем, некоторые остались довольны и сказали, что это «красиво».

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-CoV-2 на рынке. Однако массовые испытания на людях ещё впереди. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало третьего этапа исследования — постклинических испытаний через неделю-полторы. Для участия будут привлечены десятки тысяч желающих вакцинироваться в Москве.

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Комментарии (5)

krasnonosov
А где ролике изображение путина? Он, что зря доченькой рисковал, кровинушкой своей? Недоработка!
Draftikk
спутник могли бы написать и по русски. Флаг на видео могли бы и не показывать. Ролик отстой.
Владислав М
Не очень понятна цель этого ролика. Если цель убедить россиян прививаться, то всё мимо. Если цель продавать вакцину в другие страны, то не убедительно.
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