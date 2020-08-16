В России создали проморолик новой вакцины против коронавируса. В Сети не вдохновились
Российский фонд прямых инвестиций сделал рекламный видеоролик, посвящённый новой российской вакцине против коронавируса, разработанной НИЦ им. Гамалеи.
На кадрах охваченную коронавирусом планету Земля спасает вакцина — «Спутник V».
Красиво сделали: Промо-ролик российской вакцины Спутник V pic.twitter.com/5uI1xUgYlw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 16, 2020
Пользователи Сети проморолик не оценили. Увиденное они описали словами «примитив», «стыдобище», «убожество». Впрочем, некоторые остались довольны и сказали, что это «красиво».
Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-CoV-2 на рынке. Однако массовые испытания на людях ещё впереди. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало третьего этапа исследования — постклинических испытаний через неделю-полторы. Для участия будут привлечены десятки тысяч желающих вакцинироваться в Москве.