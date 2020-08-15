Приносят телевизоры, требуют правды. Белорусы устроили митинг у здания Белтелерадиокомпании и им ответили

У здания Белтелерадиокомпании в Минске 15 августа собрались сотни человек. Пока внутри проходила встреча пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой с коллективом, люди стояли с плакатами на улице и кричали: «Правду!»



Cогласно информации с видео, опубликованного изданием Tut.by, журналисты задавали вопросы в частности о том, почему им не разрешают «говорить правду». Как сообщает «Sputnik Беларусь», люди приносят к зданию старые телевизоры и собирают подписи за начало забастовки, которая должна стартовать в понедельник. В толпе видны журналисты, которые уволились с телеканалов после начала акций протестов в стране. Помимо этого на митинге появились кандидат в президенты Андрей Дмитриев и глава предвыборного штаба бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова. Все собравшиеся требуют полного освещения событий в стране, правдивой информации о митингах и действиях силовиков.

