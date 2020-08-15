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15.08.2020 19:54
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Приносят телевизоры, требуют правды. Белорусы устроили митинг у здания Белтелерадиокомпании и им ответили

У здания Белтелерадиокомпании в Минске 15 августа собрались сотни человек. Пока внутри проходила встреча пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой с коллективом, люди стояли с плакатами на улице и кричали: «Правду!»

Cогласно информации с видео, опубликованного изданием Tut.by, журналисты задавали вопросы в частности о том, почему им не разрешают «говорить правду». Как сообщает «Sputnik Беларусь», люди приносят к зданию старые телевизоры и собирают подписи за начало забастовки, которая должна стартовать в понедельник. В толпе видны журналисты, которые уволились с телеканалов после начала акций протестов в стране. Помимо этого на митинге появились кандидат в президенты Андрей Дмитриев и глава предвыборного штаба бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова. Все собравшиеся требуют полного освещения событий в стране, правдивой информации о митингах и действиях силовиков.

Из здания после переговоров сотрудники Белтелерадиокомпании вышли под скандирования «Молодцы!» из толпы. На здании появился красно-белый флаг. Компания ведет вещание по семи телевизионным и пяти радиоканалам Беларуси.

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Комментарии (10)

Саша Иванов
Дело не моё, но, 100 евро в день - деньги, для кого-то не малые. 10 000 человек обойдутся в миллион. Сколько стоит сменить власть в государстве? Я - не знаю! Были нарушения на выборах? Какие-либо факты есть? Ну а правда - она у каждого своя, и каждый в неё искренне верит.
Smirnoff
У каждого своя правда
Агроном аэродрома
"требуют правды" - ага. Удобной и выгодной "правды".
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