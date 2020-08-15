Анонимные минёры вывели на воздух сотни петербуржцев и отправили службы к мостам и тоннелям. Постояльцам отеля разрешили поспать

Анонимные минёры прервали пятничный отдых 875 петербуржцев и вынудили сотрудников служб проверить почти две сотни мостов и тоннелей, а также 92 больницы и клиники, 42 торговых центра, 63 автовокзала, 6 судов и отель «Гельвеция» на улице Марата.



Как 15 августа стало известно «Фонтанке», искать взрывчатые вещества специалистам пришлось после рассылки неизвестных накануне, которые посоветовали проявить бдительность, пока одна или несколько точек из составленного ими списка не взлетели на воздух.



Письма уже традиционно пришли на электронные почты судебных участков. Исключением стал только отель — об опасности сотрудников уведомили с помощью письма, специально им адресованного. Постояльцам дали поспать до обеда и начать день без спешки: сообщение в почтовом ящике оказалось около двух часов дня. На тот момент петербуржцев в других районах города уже несколько часов как эвакуировали.

