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12.08.2020 13:52
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Петербургские суды пошли на выход. «Мистер Бортников» нацелился на Пулково

Петербургские районные суды эвакуированы по зову авторов рассылки о заминировании. На очереди Пулково, куда тоже улетела анонимка с одноразового почтового адреса.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 августа, около половины второго часа дня заседания вынужденно прервали в Петродворцовом и Октябрьском суде. В этот раз виновники внеплановой прогулки прячутся под адресом mr.bortnikov@vistomail.com. Судя по лаконичному тексту, идентичное послание найдут, проверив почту петербургского аэропорта.

Там поиски бомбы обычно проходят без эвакуаций, но сопровождаются сбоями в лётном расписании. На земле задерживаются улетающие рейсы.

Суды лжеминёры третируют с прошлой осени, после отмены «коронавирусного» режима работы и возвращения слушателей они снова напомнили о себе. Накануне искать взрывчатку пришлось более чем в сотне объектов, от работы оторвали 2,5 тысячи человек. Забрасывать анонимками с угрозой взрыва авторы обещали до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов.

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Комментарии (1)

syshsun
Так найдут,если проверят почту.
А если не проверят,то не найдут.
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