Петербургские суды пошли на выход. «Мистер Бортников» нацелился на Пулково
Петербургские районные суды эвакуированы по зову авторов рассылки о заминировании. На очереди Пулково, куда тоже улетела анонимка с одноразового почтового адреса.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 августа, около половины второго часа дня заседания вынужденно прервали в Петродворцовом и Октябрьском суде. В этот раз виновники внеплановой прогулки прячутся под адресом mr.bortnikov@vistomail.com. Судя по лаконичному тексту, идентичное послание найдут, проверив почту петербургского аэропорта.
Там поиски бомбы обычно проходят без эвакуаций, но сопровождаются сбоями в лётном расписании. На земле задерживаются улетающие рейсы.
Суды лжеминёры третируют с прошлой осени, после отмены «коронавирусного» режима работы и возвращения слушателей они снова напомнили о себе. Накануне искать взрывчатку пришлось более чем в сотне объектов, от работы оторвали 2,5 тысячи человек. Забрасывать анонимками с угрозой взрыва авторы обещали до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов.