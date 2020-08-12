Петербургские суды пошли на выход. «Мистер Бортников» нацелился на Пулково

Петербургские районные суды эвакуированы по зову авторов рассылки о заминировании. На очереди Пулково, куда тоже улетела анонимка с одноразового почтового адреса.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 августа, около половины второго часа дня заседания вынужденно прервали в Петродворцовом и Октябрьском суде. В этот раз виновники внеплановой прогулки прячутся под адресом mr.bortnikov@vistomail.com. Судя по лаконичному тексту, идентичное послание найдут, проверив почту петербургского аэропорта.