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26.07.2020 14:07
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В Пулково задержано более 10 рейсов из-за сообщений о заминировании. Людей выводят на повторный досмотр

Более 10 рейсов не могут вовремя вылететь 26 июля из петербургского аэропорта Пулково из-за сообщений о заминировании. Как следует из табло воздушной гавани — задерживаются два вылета в Москву и один в Иркутск. Еще у восьми рейсов, начиная с 12.30, статус «посадка окончена», однако самолеты не смогли покинуть аэропорт.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — пояснили в пресс-службе оператора «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».

По словам пассажиров, их отправляют на повторный досмотр на время «проверки воздушных судов». «Посадили всех в автобус, прилетели вертолеты, всех высадили обратно. Так же и соседние рейсы», — рассказал читатель «Фонтанки», который собирался лететь в Волгоград.

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Комментарии (6)

alexadmin
То есть своему основному досмотру они не доверяют? Получается он просто так, чтобы было чем людям заняться?
Чёрт Опасный
А вертолёты там сейчас могли прилететь только спецотрядовские - СЛО, в смысле они там уже давно стоят.
Но не ФСО же выгнало людей из бортов обратно, тем паче анонимные звонки/письма там уже вторую неделю.
Агроном аэродрома
Удивительно. Запостивших аллозича "нашли" моментально, а тут... Подозрительненько..
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