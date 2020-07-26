В Пулково задержано более 10 рейсов из-за сообщений о заминировании. Людей выводят на повторный досмотр

Более 10 рейсов не могут вовремя вылететь 26 июля из петербургского аэропорта Пулково из-за сообщений о заминировании. Как следует из табло воздушной гавани — задерживаются два вылета в Москву и один в Иркутск. Еще у восьми рейсов, начиная с 12.30, статус «посадка окончена», однако самолеты не смогли покинуть аэропорт.



«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — пояснили в пресс-службе оператора «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».