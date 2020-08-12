От имени Кадырова суды, роддома, магазины и налоговые в Петербурге забросали обещаниями взрыва. Эвакуировали под 2,5 тысячи человек

Авторы рассылки о минировании увлекли полицейских поисками бомбы более чем в сотне различных заведений Петербурга. Об угрозе взрыва предупредили от имени чеченского лидера и православного предпринимателя, с которого почти год мечтают получить биткоины.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне Петербург «минировали» пятью письмами с двух одноразовых почтовых адресов ramzankadirov@vistomail.com,

mr.malofeev@vistomail.com. Все успели прочитать до полудня. В список потенциальных жертв попали пять роддомов, восемь гипермаркетов сети «Ашан», здание ТЭЦ, четыре налоговые инспекции, десять райсудов и станции метрополитена.

