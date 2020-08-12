От имени Кадырова суды, роддома, магазины и налоговые в Петербурге забросали обещаниями взрыва. Эвакуировали под 2,5 тысячи человек
Авторы рассылки о минировании увлекли полицейских поисками бомбы более чем в сотне различных заведений Петербурга. Об угрозе взрыва предупредили от имени чеченского лидера и православного предпринимателя, с которого почти год мечтают получить биткоины.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне Петербург «минировали» пятью письмами с двух одноразовых почтовых адресов ramzankadirov@vistomail.com,
mr.malofeev@vistomail.com. Все успели прочитать до полудня. В список потенциальных жертв попали пять роддомов, восемь гипермаркетов сети «Ашан», здание ТЭЦ, четыре налоговые инспекции, десять райсудов и станции метрополитена.
Всего проверять пришлось 103 объекта, эвакуацию объявляли в десяти. На временную прогулку отправились без малого 2,5 тысячи человек. Забег в поисках взрывоопасного 240 сотрудников полиции закончили к половине четвёртого вечера. Ничего, чем пугали в письмах, обнаружено не было.
Анонимные минёры привычны Петербургу с осени прошлого года. Согласно их письмам, терпеть эвакуационный террор предстоит до того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. Вычислить авторов так и не удалось.