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12.08.2020 09:30
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От имени Кадырова суды, роддома, магазины и налоговые в Петербурге забросали обещаниями взрыва. Эвакуировали под 2,5 тысячи человек

Авторы рассылки о минировании увлекли полицейских поисками бомбы более чем в сотне различных заведений Петербурга. Об угрозе взрыва предупредили от имени чеченского лидера и православного предпринимателя, с которого почти год мечтают получить биткоины.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне Петербург «минировали» пятью письмами с двух одноразовых почтовых адресов ramzankadirov@vistomail.com,

mr.malofeev@vistomail.com. Все успели прочитать до полудня. В список потенциальных жертв попали пять роддомов, восемь гипермаркетов сети «Ашан», здание ТЭЦ, четыре налоговые инспекции, десять райсудов и станции метрополитена.

Всего проверять пришлось 103 объекта, эвакуацию объявляли в десяти. На временную прогулку отправились без малого 2,5 тысячи человек. Забег в поисках взрывоопасного 240 сотрудников полиции закончили к половине четвёртого вечера. Ничего, чем пугали в письмах, обнаружено не было.

Анонимные минёры привычны Петербургу с осени прошлого года. Согласно их письмам, терпеть эвакуационный террор предстоит до того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. Вычислить авторов так и не удалось.

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Комментарии (5)

Pilat
Ну может быть Кадыров, в отличии от МВД ГРУ и ФСБ, не простит таких шуток и примет меры. Он все таки единственный мужчина в Российской власти. Остальные безвольные бабы.
В этот раз минеры идут по лезвию.
f0ntan
Я думаю, убыток, понесенный с этих эвакуаций, уже намного превысил сумму, которую требуют с Малофеева
Александр Н
Православный предприниматель - это Стерлядев ?
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