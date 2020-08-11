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11.08.2020 13:35
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«Мега Парнас» эвакуирована, автомобилисты толпятся в пробке

Посетителей торгового центра «Мега» на севере Петербурга эвакуировали днем 11 августа. Вокруг — «алые» пробки.

Толпы автомобилистов пытаются уехать с парковки «Меги», в которой примерно в 12:30 началась эвакуация. Ситуацию осложняет ДТП на развязке КАД с Приозерским шоссе. По словам посетителей, в администрацию торгового комплекса пришло сообщение о заминировании. В пресс-службе «Меги» нашему изданию на момент публикации информацию не подтвердили.

Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия

Несколькими часами ранее в Москве были «заминированы» все районные суды. Там получили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

Тремя днями ранее в метрополитен Северной столицы с почтового адреса телеканала «Царьград» пришло сообщение о заминировании девяти вагонов на разных линиях подземки.

Лжеминеры требуют у православного предпринимателя Константина Малофеева, которому принадлежит телеканал, вернуть якобы украденные с криптобиржи виртуальные деньги.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

hal9000
Эвакуации плюс короновирус..тц уже дотационные..там закредитованность уже мама не горюй..короч можно забыть уже про эти всяки меги суперы и прочую ..там уже и ассортимента нет и ценники зашкаливают
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