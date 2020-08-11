Посетителей торгового центра «Мега» на севере Петербурга эвакуировали днем 11 августа. Вокруг — «алые» пробки.
Толпы автомобилистов пытаются уехать с парковки «Меги», в которой примерно в 12:30 началась эвакуация. Ситуацию осложняет ДТП на развязке КАД с Приозерским шоссе. По словам посетителей, в администрацию торгового комплекса пришло сообщение о заминировании. В пресс-службе «Меги» нашему изданию на момент публикации информацию не подтвердили.
Несколькими часами ранее в Москве были «заминированы» все районные суды. Там получили анонимные сообщения об угрозе взрыва.
Тремя днями ранее в метрополитен Северной столицы с почтового адреса телеканала «Царьград» пришло сообщение о заминировании девяти вагонов на разных линиях подземки.
Лжеминеры требуют у православного предпринимателя Константина Малофеева, которому принадлежит телеканал, вернуть якобы украденные с криптобиржи виртуальные деньги.