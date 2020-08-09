С почтового адреса телеканала «Царьград» в Петербурге «заминировали» метро. Автор был загадочен

Максимально близко к православному предпринимателю Константину Малофееву подобрались лжеминеры, которые устроили для сотрудников метрополитена Петербурга очередной забег в поисках взрывчатки. Письмо в подземку пришло с электронного адреса основанного им телеканала.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, письмо с адреса press@tsargrad.tv пришло в метрополитен накануне около семи часов вечера. В нем было сказано, что заминированы девять вагонов на разных ветках подземки. Осматривать пришлось все станции, но ГУП справился самостоятельно, задействовав почти 200 человек. Ничего опасного под Петербургом не нашли, пассажиров эвакуировать не стали.

