С почтового адреса телеканала «Царьград» в Петербурге «заминировали» метро. Автор был загадочен
Максимально близко к православному предпринимателю Константину Малофееву подобрались лжеминеры, которые устроили для сотрудников метрополитена Петербурга очередной забег в поисках взрывчатки. Письмо в подземку пришло с электронного адреса основанного им телеканала.
Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, письмо с адреса press@tsargrad.tv пришло в метрополитен накануне около семи часов вечера. В нем было сказано, что заминированы девять вагонов на разных ветках подземки. Осматривать пришлось все станции, но ГУП справился самостоятельно, задействовав почти 200 человек. Ничего опасного под Петербургом не нашли, пассажиров эвакуировать не стали.
Адрес можно найти на сайте телеканала, на него рекомендуют присылать пресс-релизы.
Ранее те, кто требовал у Малофеева вернуть якобы похищенные с биржи WEX 120 биткоинов, использовали одноразовые адреса, некоторое время сервисы даже пытались заблокировать. Всю прошлую осень письма в ежедневном режиме присылали в районные суды Петербурга, те терпеливо эвакуировались. Последнее время повышенный интерес лжеминеры испытывают к петербургскому аэропорту.