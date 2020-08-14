В Петербурге отец двоих детей спас пенсионерку от приближающегося поезда. Инцидент попал на видео
Историю спасения пенсионерки рассказали читатели «Фонтанки» 14 августа. Героический поступок совершил отец двоих детей, прибывший в Петербург на заработки из Узбекистана.
По словам очевидца, который обратился в редакцию, отличился 37-летний Давлат, работающий на рынке рядом с железнодорожным переездом на Скобелевском проспекте. «Звоню вам, чтобы вы рассказали об этом герое. Там много людей было, но он один бросился на помощь», — сказал в разговоре с корреспондентом издания свидетель событий.
«Фонтанка» нашла спасителя пожилой петербурженки и попросила рассказать о произошедшем. По его словам, это случилось утром 11 августа.
«Я был на велосипеде. Увидел, что приближается грузовой поезд, он не останавливался. Вижу, бабушка идёт прямо под него. Я ей кричу: "Стойте!", а она уже шагнула рельсы. Я бросил велосипед, прыгнул в её сторону и оттащил. Состав в полуметре от нас промчался. Она, судя по всему, сначала не поняла, что произошло, но потом сказала "Спасибо, сынок"», — поведал свою историю Давлат.
В Петербург он приехал на заработки из Узбекистана. На родине его возвращения всякий раз ждёт семья — жена и двое детей. О случившимся он им не рассказал, «чтобы не переживали».
Момент спасения пенсионерки попал на видео. «Фонтанка» публикует запись с камер наружного видеонаблюдения.