Историю спасения пенсионерки рассказали читатели «Фонтанки» 14 августа. Героический поступок совершил отец двоих детей, прибывший в Петербург на заработки из Узбекистана.



По словам очевидца, который обратился в редакцию, отличился 37-летний Давлат, работающий на рынке рядом с железнодорожным переездом на Скобелевском проспекте. «Звоню вам, чтобы вы рассказали об этом герое. Там много людей было, но он один бросился на помощь», — сказал в разговоре с корреспондентом издания свидетель событий.



«Фонтанка» нашла спасителя пожилой петербурженки и попросила рассказать о произошедшем. По его словам, это случилось утром 11 августа.

