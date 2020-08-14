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14.08.2020 23:37
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В Петербурге отец двоих детей спас пенсионерку от приближающегося поезда. Инцидент попал на видео

Историю спасения пенсионерки рассказали читатели «Фонтанки» 14 августа. Героический поступок совершил отец двоих детей, прибывший в Петербург на заработки из Узбекистана.

По словам очевидца, который обратился в редакцию, отличился 37-летний Давлат, работающий на рынке рядом с железнодорожным переездом на Скобелевском проспекте. «Звоню вам, чтобы вы рассказали об этом герое. Там много людей было, но он один бросился на помощь», — сказал в разговоре с корреспондентом издания свидетель событий.

«Фонтанка» нашла спасителя пожилой петербурженки и попросила рассказать о произошедшем. По его словам, это случилось утром 11 августа.

«Я был на велосипеде. Увидел, что приближается грузовой поезд, он не останавливался. Вижу, бабушка идёт прямо под него. Я ей кричу: "Стойте!", а она уже шагнула рельсы. Я бросил велосипед, прыгнул в её сторону и оттащил. Состав в полуметре от нас промчался. Она, судя по всему, сначала не поняла, что произошло, но потом сказала "Спасибо, сынок"», — поведал свою историю Давлат.

В Петербург он приехал на заработки из Узбекистана. На родине его возвращения всякий раз ждёт семья — жена и двое детей. О случившимся он им не рассказал, «чтобы не переживали».

Момент спасения пенсионерки попал на видео. «Фонтанка» публикует запись с камер наружного видеонаблюдения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

alexpv
А где комментаторы, призывающие выгнать всех мигрантов из России?!
Что то наши мужики не бросились спасать, видимо бухали у ларька.
Респект Давлату!
any_5e4cfc41eb9fb
Респект Давлату
Алекс99
Молодец мужик, что тут скажешь. Спасибо.
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