Ryanair собирается летать в Петербург из Италии в зимнем сезоне 2020/21
Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair планирует запуск рейсов между Россией и Италией. Как сообщает портал ch-aviation.com, лоукостер получил разрешение от Управления гражданской авиации Италии на четыре еженедельных рейса в Санкт-Петербург.
Отмечается, что начать полёты в Северную столицу Ryanair планирует с зимнего сезона 2020/21. При этом в самой авиакомпании это намерение официально пока не подтвердили.
В настоящее время Ryanair Россию не обслуживает, однако неоднократно заявлял о своём желании.
Между тем, его конкурент WizzAir недавно объявил о планах запустить четыре рейса из Санкт-Петербурга в Италию в декабре 2020 года, и ещё один - в марте 2021-го. Также венгерский лоукостер анонсировал возобновление полётов в Лондон.