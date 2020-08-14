Ryanair собирается летать в Петербург из Италии в зимнем сезоне 2020/21

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair планирует запуск рейсов между Россией и Италией. Как сообщает портал ch-aviation.com, лоукостер получил разрешение от Управления гражданской авиации Италии на четыре еженедельных рейса в Санкт-Петербург.

Отмечается, что начать полёты в Северную столицу Ryanair планирует с зимнего сезона 2020/21. При этом в самой авиакомпании это намерение официально пока не подтвердили.

В настоящее время Ryanair Россию не обслуживает, однако неоднократно заявлял о своём желании.