Wizz Air начнет летать из Пулково в Лондон с 19 августа. В Великобритании петербуржцев ждёт двухнедельный карантин

Лоукостер Wizz Air UK с 19 августа возобновит регулярные полеты между Петербургом и Лондоном, сообщила 31 июля пресс-служба Пулково. Перелеты будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю.



В Великобритании россиян ждёт двухнедельный карантин по прибытии.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Занзибаром. Ранее пресс-служба Пулково сообщала, что со 2 августа Turkish Airlines начнет полеты в Стамбул и с 10 августа — в Анталью, полёты анонсировали также «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».