FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 15:00
2
Печать

Wizz Air начнет летать из Пулково в Лондон с 19 августа. В Великобритании петербуржцев ждёт двухнедельный карантин

Лоукостер Wizz Air UK с 19 августа возобновит регулярные полеты между Петербургом и Лондоном, сообщила 31 июля пресс-служба Пулково. Перелеты будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю.

В Великобритании россиян ждёт двухнедельный карантин по прибытии.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Занзибаром. Ранее пресс-служба Пулково сообщала, что со 2 августа Turkish Airlines начнет полеты в Стамбул и с 10 августа — в Анталью, полёты анонсировали также «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

You’ll never walk alone
довольно странная политика. мы получается доверяем всем тестам иностранцев и не вводим обязательный карантин ни для кого. видимо, что-то в великобритании знают про системы тестирования и в том числе наши, если только через карантин пускают.
DDMan
А британцев у нас ждёт карантин?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний