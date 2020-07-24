Россияне смогут попасть за границу — безо всяких оговорок — с 1 августа. Об этом 24 июля рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, добавив, что ведутся переговоры еще с 30-ю государствами, поэтому полный список стран появится позже. Пока что известно, что с начала августа возобновятся рейсы в Великобританию, в Турцию, а также в Танзанию, а именно на Занзибар.

«Мальдивы для нищих и Мекка секс-туризма для пожилых европеек». Для кого Россия открывает границы с Танзанией

Частный форт у дома богатого купца



Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Полететь туда можно будет из Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом Лондон, Стамбул и Анкара открываются с 1 августа, а турецкие города Анталья, Бодрум и Даламан — с 10-го.

Логику выбора конкретно этих направлений российские власти не пояснили. Все они с точки зрения коронавирусной статистики очень разные. Пики заболеваемости в Турции и Британии уже пройдены, но все равно ежедневно регистрируются сотни новых случаев и десятки смертей. И если Лондон как финансовый центр Европы и Турцию как главный курорт российского среднего класса еще можно понять, то Занзибар (входит в качестве автономии в состав Танзании) остается загадкой. Причем не только для туристов, но и для медиков: с 8 мая там официально не было зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса, а общее число заболевших замерло с тех пор, по данным Университета Джона Хопкинса, на цифре 509.



«Фонтанка» узнала, чем можно заняться на экзотическом Занзибаре, родине Фредди Меркьюри, во сколько обойдется такая поездка и стоит ли лететь туда этим летом. Спойлер: пляжи красивые, но дорого и нечего смотреть.

Долго и дорого

Путь на Занзибар неблизкий. Самый дешевый билет (с 3 по 10 августа) сейчас обойдется туристу в 83 тыс. рублей. Лететь нужно будет почти два дня в одну сторону и потом еще день в другую.

Более адекватный вариант — добраться из Петербурга до острова за 20 часов (с пересадкой в Москве и Дохе). За такой маршрут придется заплатить почти 96 тыс. рублей, зато перелет будет не таким утомительным. Перевозки осуществляют S7 Airlines и Qatar Airways. На вопрос, можно ли будет улететь с Занзибара в другие города Танзании, «Фонтанка» в посольстве Танзании не смогла получить ответ.

Однако сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко, который уже путешествовал по Занзибару, рассказал, что в обычное (не карантинное время) там летают самолеты и ходят паромы — с архипелага можно спокойно переместиться на материковую часть Танзании и отдохнуть еще и там.



Если же поехать разрешат только на Занзибар (и больше ни ногой), можно спокойно рассчитывать на довольно выгодное проживание. Семь дней в пятизвездочном отеле там можно провести, заплатив меньше 50 тысяч рублей. Неделя в четырехзвездочном отеле обойдется в среднем в 30 тысяч рублей, а в трехзвездочной гостинице можно разместиться даже за 20 тысяч.

Выбирать есть из чего. Есть варианты для сильных духом — кровать в шестиместном номере для мужчин стоит 2000 рублей за неделю. Если вы не готовы к подвигам, то на другом полюсе жизненного успеха — шикарный отель с люксом за 175 тысяч в неделю. Ну и вишенкой на торте Booking.com показывает вариант размещения на яхте с тремя спальнями — 1,3 млн рублей на семь дней.

Что посмотреть

Жизнь на Занзибаре кипит. Например, на сайте посольства Танзании в Москве объявление о международном занзибарском кинофестивале. Он проходил с 4 по 12 июля.

По словам опытного путешественника, на Занзибаре красивые пляжи, шикарное море, но условия жизни оставляют желать лучшего. На острове почти нет зелени, есть только большой заповедник — Kichwele Forest Reserve — из интересного там только обезьяны. И национальный парк Jozani Forest — туда можно взять экскурсию и посмотреть на красных колобусов и зеленую мамбу. Еще туристы могут съездить в морские круизы, погрузиться с аквалангом и заняться серфингом.



Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Столица острова, архипелага и административной единицы — Занзибара тоже называется Занзиба. Его сердце — «каменный город» Стоун-Таун. Можно сказать, самая главная достопримечательность острова. Город можно разделить на две части. Одна — классическая колониальная архитектура. Вторая — трущобы, построенные местными жителями.



Трущобы Стоун-Тауна Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко Центральная улица Стоун-Тауна Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

В старом городе построен аэропорт. Еще там ходят паромы и функционирует грузовой порт. Любопытный турист может прогуляться по старым улочкам и рассмотреть дома, созданные арабами и европейцами.

«Там встречаются красивые дома с очень интересными дверьми — это местная достопримечательность, двери с защитой от слонов. Слоны вымерли на острове 100 лет назад, поэтому все двери (а их осталось почти 100) считаются антиквариатом», — рассказывает читатель «Фонтанки» Кирилл. Кроме того, в старом районе родился Фредди Меркьюри, лидер группы Queen. Его дом — еще одна из достопримечательностей города.



Одна из антислоновых дверей Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Все туристические места располагаются вдалеке от города — у пляжей. Как говорит Кирилл, пляжи — это практически единственное, ради чего туда стоит ехать.



Самый красивый на острове — Nungvi Beach. От Стоун-Тауна туда можно доехать на такси за 50 долларов и остановиться в отеле Essque Zalu Zanzibar с видом на море, который рекомендуют петербургские туристы.



Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Правда, одна ночь там обойдется не меньше чем в 22 тысячи рублей. Единственный минус пляжа Нунгви — во время отлива невозможно купаться. На дне появляется очень много камней и ежей. Красиво, но больно.

Второй по популярности пляж находится в северной части острова, рядом с Нунгви, — в деревне Кендва. Там тоже очень красиво — белые пляжи, голубое море. И, в общем-то, всё.



Пляж в деревне Кендва Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Есть соседние острова — например, остров Призон. От Стоун-Тауна до него можно доехать за 30–40 минут на пароме. На острове водятся огромные черепахи, которым больше 100 лет. Стоимость входного билета — 5 долларов.

Островная жизнь

«Танзания — Мальдивы для нищих и Мекка секс-туризма для пожилых европеек. Мой отдых в 2019 году с переездами вдвоём по всему острову, с арендой машин и 4* отелями или гест-хаусом с отзывами лучше 9 баллов Booking.com обошелся в 300 тысяч рублей. Я был там 17 дней. Оптимально будет поехать туда на 10 дней или больше. Первые три дня — релакс, потом еще неделя, чтобы покататься по острову и пожить там, где понравилось больше всего», — говорит Кирилл.



По его словам, передвигаться по острову лучше всего на машине, потому что общественного транспорта практически нет. На Занзибаре есть много сервисов по аренде автомобилей, но довольно дорогих. Аренда машины на один день может обойтись в 25–40 долларов. При этом автомобили будут не лучшего качества, но точно «на ходу».

Питание на пляжах и в кафе сопоставимо с петербургскими расценками — вдвоем можно поесть на 1500 рублей или на 500 рублей в местных «забегаловках».



Цены в кафе Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

«Готовят они средне, но чаще вкусно. Свежие морепродукты, гриль — почти все отлично. Европейская кухня дорогая. Магазинов по сути нет, только мини-маркеты. Банковские карты почти нигде не принимают. Любят доллары, но и местную валюту (танзанийский шиллинг) спокойно принимают», — делится Кирилл.

По его словам, местные жители почти не ходят в кафе, работники гостиниц едят остатки из ресторанов, остальные покупают продукты на рынках или в тех же мини-маркетах и готовят сами. На рынках можно купить экзотические фрукты, свежие овощи и самые разные морепродукты. Вода там продается только в бутылках. Напитки со льдом желательно брать только в «приличных» местах — в дешевых его зачастую делают из грязной воды.



Местные жители Фото: сотрудник «Фонтанки» Кирилл Панченко

Кстати, обменять деньги можно во всех туристических местах, но курс может варьироваться до 20 % от самого выгодного предложения. Так что деньги лучше поменять заранее или придется ориентироваться прямо на месте.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

