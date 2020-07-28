Turkish Airlines будет летать из Петербурга в Стамбул и Анталью по пять раз в неделю
Компания Turkish Airlines и аэропорт Пулково рассказали 28 июля, каким будет расписание полётов после возобновления авиасообщения. Рейсы из Петербурга в Стамбул стартуют со 2 августа, а в Анталью — с 10-го, в оба города — по пять раз в неделю.
Желающих увидеть ставшую мечетью Айя Софию будут возить из Пулково по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 15:30, а любителей пляжного отдыха будут отправлять на курорт по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 08:40 утра. Обратно — в те же дни, в 11:20 и 03:10 соответственно. Маршруты будут обслуживать воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737, добавили в компании.
Как сообщалось ранее, Россия с 1 августа открывает авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. В Турцию будут также летать «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Цены на билеты колеблются от 10 до 100 тыс. рублей в одну сторону. Туристические агентства и сервисы по продаже билетов фиксируют резкий рост спроса.