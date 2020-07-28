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28.07.2020 16:46
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Turkish Airlines будет летать из Петербурга в Стамбул и Анталью по пять раз в неделю

Компания Turkish Airlines и аэропорт Пулково рассказали 28 июля, каким будет расписание полётов после возобновления авиасообщения. Рейсы из Петербурга в Стамбул стартуют со 2 августа, а в Анталью — с 10-го, в оба города — по пять раз в неделю.

Желающих увидеть ставшую мечетью Айя Софию будут возить из Пулково по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 15:30, а любителей пляжного отдыха будут отправлять на курорт по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 08:40 утра. Обратно — в те же дни, в 11:20 и 03:10 соответственно. Маршруты будут обслуживать воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737, добавили в компании.

Как сообщалось ранее, Россия с 1 августа открывает авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. В Турцию будут также летать «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Цены на билеты колеблются от 10 до 100 тыс. рублей в одну сторону. Туристические агентства и сервисы по продаже билетов фиксируют резкий рост спроса.

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Комментарии (7)

DEMOMON
Видимо повезёт в следующем году.
Агроном аэродрома
Все на Байкал! Тем более, родное кассударство вернет кэшбэк до 15 тыр за унутренний туризЬм!
hal9000
Мне лень вообще куда то ехать..еслиб кто то все носил бы..и до пляжа бы донес..я бы просто лежал а меня куда я захочу туда и понесут..а пажи вокруг бегают и машут веерами...мух гоняют..тогда бы я поехал..
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