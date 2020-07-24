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24.07.2020 15:32
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Россияне бросились раскупать билеты в Турцию. За полет из Петербурга нужно заплатить от 10 до 100 тысяч

Российская компания «Аэрофлот» и турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines уже продают билеты в Турцию, об открытии сообщения с которой сегодня объявили в российском правительстве.

«Аэрофлот» предлагает сразу несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул на 1 августа, когда официально открывается авиасообщение. Прямых среди них нет — все с пересадкой в московском Шереметьево. Цена варьируется от 10 800 рублей за эконом и 12–15 часов в небе до почти 25 000 рублей за 9-часовой перелет.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», количество билетов на первый день августа уже ограничено. Свободных мест осталось от 2 до 4 на каждом рейсе.

Российский перевозчик еще в середине июля объявил о намерении летать в Турцию в последнем летнем месяце. Сегодня «Аэрофлот» официально подтвердил полеты в Стамбул с 1 августа.

Турецкие авиалинии также заранее начали готовиться к возобновлению полетов, включив Петербург и другие города РФ в свою маршрутную сеть. Из Пулково в Стамбул можно будет улететь только со 2 августа. Цена начинается от почти 17 тысяч за эконом с пересадкой в Анталье. За прямой рейс придется раскошелиться на 34 тысячи. Бизнес стоит примерно 100 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня, 24 июля, премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что улететь пока можно только в три страны, включая Турцию. Турецкие СМИ ранее допустили фальстарт и еще в середине июля рассказали о договоренности по началу полетов.

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Комментарии (1)

lamer
Исстрадались бедные. Ну а я на охоту по Ленинградской области.
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