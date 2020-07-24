Россияне бросились раскупать билеты в Турцию. За полет из Петербурга нужно заплатить от 10 до 100 тысяч

Российская компания «Аэрофлот» и турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines уже продают билеты в Турцию, об открытии сообщения с которой сегодня объявили в российском правительстве.



«Аэрофлот» предлагает сразу несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул на 1 августа, когда официально открывается авиасообщение. Прямых среди них нет — все с пересадкой в московском Шереметьево. Цена варьируется от 10 800 рублей за эконом и 12–15 часов в небе до почти 25 000 рублей за 9-часовой перелет.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», количество билетов на первый день августа уже ограничено. Свободных мест осталось от 2 до 4 на каждом рейсе.