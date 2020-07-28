Заграница манит. После открытия международного сообщения россияне бросились покупать туры и билеты

Общий объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28 % — до 115 млн рублей

Траты россиян в туристических агентствах выросли на 40 % после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами, об этом 28 июля сообщил Банк ВТБ, проанализировавший транзакции своих клиентов. Сравнение делалось по данным 24–26 июля со средним значением предыдущих выходных месяца.

Новость о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа появилась 24 июля. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения, — Великобритания, Танзания и Турция.

«Не секрет, что большинство россиян свой отдых в Турции, особенно в курортной части, планирует именно через туроператоров. С учетом того, что август — это пик сезона отпусков, рост в 40 % , полученный в минувшие выходные, может быть только стартовой точкой, и объемы продаж продолжат расти», — комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Но сервисы продажи авиабилетов тоже фиксируют рост. Количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло по сравнению с предыдущей в 5 раз, в Великобританию — в 2 раза, отмечают в «Туту.ру». А вот по Танзании все пока тихо. «Поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы», — отметили в пресс-службе.