Заграница манит. После открытия международного сообщения россияне бросились покупать туры и билеты
Траты россиян в туристических агентствах выросли на
Общий объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на
Новость о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа появилась 24 июля. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения, — Великобритания, Танзания и Турция.
«Не секрет, что большинство россиян свой отдых в Турции, особенно в курортной части, планирует именно через туроператоров. С учетом того, что август — это пик сезона отпусков, рост в
Но сервисы продажи авиабилетов тоже фиксируют рост. Количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло по сравнению с предыдущей в 5 раз, в Великобританию — в 2 раза, отмечают в «Туту.ру». А вот по Танзании все пока тихо. «Поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы», — отметили в пресс-службе.