«Уральские авиалинии» запускают чартеры в Турцию. Из Петербурга туристы смогут улететь в три курортных города
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» будет выполнять чартерные рейсы из Петербурга на популярные курорты Турции, сообщили 28 июля в пресс-службе компании.
По предварительной программе, рейсы в Анталию будут ежедневными, в Даламан и Бодрум — несколько раз в неделю, в целом минимум 44 рейса в неделю. Также перевозчик возобновит полёты в Турцию из Москвы и Ростова-на-Дону.
Как уточнили в компании, заказчики чартеров — туроператоры Coral Travel и TUI. Билеты можно купить в составе туристического пакета.
Россия открывает 1 августа авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первое направление будут также обслуживать «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
Российские туроператоры уже открыли бронирование, стоимость недельного тура на двоих начинается от 50 тыс. рублей.