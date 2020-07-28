«Уральские авиалинии» запускают чартеры в Турцию. Из Петербурга туристы смогут улететь в три курортных города

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» будет выполнять чартерные рейсы из Петербурга на популярные курорты Турции, сообщили 28 июля в пресс-службе компании.

По предварительной программе, рейсы в Анталию будут ежедневными, в Даламан и Бодрум — несколько раз в неделю, в целом минимум 44 рейса в неделю. Также перевозчик возобновит полёты в Турцию из Москвы и Ростова-на-Дону.

Как уточнили в компании, заказчики чартеров — туроператоры Coral Travel и TUI. Билеты можно купить в составе туристического пакета.