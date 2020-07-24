Российские туроператоры рассказали о ценах на отдых в Турции

В системах онлайн-бронирования туров уже можно забронировать поездку в Турцию с вылетами 1 и 10 августа.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, 24 июля, после сообщения об открытии авиасообщения с Турцией, игроки рынка (в частности, Coral Traver, TUI, «Интурист», TEZ Tour) открыли бронирование путешествий в эту страну. В первую декаду последнего летнего месяца можно улететь только со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа уже запланированы прямые рейсы в курортную Анталью.
Неделя на двоих в трёхзвёздочном отеле стоит от 50 тысяч рублей, некоторые туроператоры предлагают вариант по системе «всё включено» за 60–76 тысяч.
Как ранее писала «Фонтанка», самостоятельно в Турцию можно улететь из Петербурга самолётом «Аэрофлота» или Turkish Airlines за 10–100 тысяч рублей в одну сторону. Билеты быстро раскупают. Также с 10 августа намерен возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан Azur Air.
Премьер Михаил Мишустин 24 июля объявил о возобновлении международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что улететь пока можно только в три страны, включая Турцию. Турецкие СМИ ранее допустили фальстарт и еще в середине июля рассказали о договоренности по началу полетов.