Российские туроператоры рассказали о ценах на отдых в Турции

В системах онлайн-бронирования туров уже можно забронировать поездку в Турцию с вылетами 1 и 10 августа.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, 24 июля, после сообщения об открытии авиасообщения с Турцией, игроки рынка (в частности, Coral Traver, TUI, «Интурист», TEZ Tour) открыли бронирование путешествий в эту страну. В первую декаду последнего летнего месяца можно улететь только со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа уже запланированы прямые рейсы в курортную Анталью.

Неделя на двоих в трёхзвёздочном отеле стоит от 50 тысяч рублей, некоторые туроператоры предлагают вариант по системе «всё включено» за 60–76 тысяч.