Anadolu: Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Министерство транспорта Турции заявило, что достигло соглашения с российскими партнерами по поводу возобновления полетов.
«Сегодня страны договорились начать полеты», — сообщает 15 июля агентство Anadolu.
Такую информацию распространяет Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, однако российский Минтранс пока не выступил с подтверждением.
Накануне турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines запланировал полеты в Россию на август.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о том, что Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения между странами. Эту информацию подтвердил и турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой. В России одобрили открытие авиасообщения в два этапа, подчеркнув, что это будет делаться только на принципе взаимности.