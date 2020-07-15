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15.07.2020 12:35
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Anadolu: Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Министерство транспорта Турции заявило, что достигло соглашения с российскими партнерами по поводу возобновления полетов.

«Сегодня страны договорились начать полеты», — сообщает 15 июля агентство Anadolu.

Такую информацию распространяет Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, однако российский Минтранс пока не выступил с подтверждением.

Накануне турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines запланировал полеты в Россию на август.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о том, что Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения между странами. Эту информацию подтвердил и турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой. В России одобрили открытие авиасообщения в два этапа, подчеркнув, что это будет делаться только на принципе взаимности.

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Комментарии (6)

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