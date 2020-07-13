Турецкие авиалинии с августа намерены летать в Россию. Петербургу обещают пять рейсов в неделю

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines надеется на возобновление авиасообщения с Россией уже в следующем месяце.



«В результате нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения мы возвращаемся. <...> Расписание полетов показывает наши рейсы: Санкт-Петербург, Россия, 5 рейсов в неделю со 2 августа», — сообщается 13 июля на сайте перевозчика.

В плане компании совершать полеты в шесть городов России: с 1 августа — в Москву, со 2-го — в Санкт-Петербург, с 3-го — в Казань и Ростов-на-Дону, а с 5 августа открываются рейсы в Сочи и Краснодар. Всего перевозчик рассчитывает на 32 авиарейса в неделю.