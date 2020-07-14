Wizz Air запустит пять новых рейсов в Италию из Петербурга

Венгерский лоукостер WizzAir с декабря 2020 года запускает новое направление из Петербурга. Самолеты авиакомпании начнут летать в Италию с ее операционной базы в Пулково. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».



Авиаперевозчик с середины декабря 2020 года запустит четыре новых рейса в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция и Турин, а с марта 2021 года самолеты компании начнут летать из Петербурга в город Катания на острове Сицилия. До этого компания связывала город с Будапештом, Бухарестом, Лондоном, Софией, Братиславой и Вильнюсом.