Wizz Air запустит пять новых рейсов в Италию из Петербурга

Венгерский лоукостер WizzAir с декабря 2020 года запускает новое направление из Петербурга. Самолеты авиакомпании начнут летать в Италию с ее операционной базы в Пулково. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Авиаперевозчик с середины декабря 2020 года запустит четыре новых рейса в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция и Турин, а с марта 2021 года самолеты компании начнут летать из Петербурга в город Катания на острове Сицилия. До этого компания связывала город с Будапештом, Бухарестом, Лондоном, Софией, Братиславой и Вильнюсом.
Wizz Air расширяет географию полетов из Пулково с помощью собственной базы, о запуске которой стало известно 17 июня. Пока в ней находится один Airbus A320, но с декабря к нему добавится еще один самолет.
Лоукостер планирует совершать рейсы в Бергамо ежедневно, в Болонью, Венецию и Катанию — 2–3 раза в неделю, а в Турин — только по субботам. Отмечается, что стоимость билетов начинается от 24,99 евро.
Сейчас в Бергамо из финской Лаппеенранты летает ирландский лоукостер Ryanair, восстановившийся после коронавирусной паузы.